Apertura straordinaria dell'Ufficio elettorale dal 5 giugno

In vista delle prossime elezione amministrative, in programma domenica 11 giugno, il Comune ha previsto l'apertura straordinaria dell'ufficio elettore, presso il Direzionale Uffici Comunali (DUC), per permettere agli elettori di rinnovare la carta di identità e per i rilascio delle tessere elettorali. Si tratta di una misura volta ad agevolare i cittadini in modo che possano rivolgersi per tempo agli uffici.

Per questo gli sportelli saranno aperti dal 5 giugno all'8 giugno, dalle ore 8.15 alle ore 17.30, nei giorni 9 e 10 giugno dalle ore 8.15 alle ore 19.00. Domenica 11 giugno, giorno delle elezioni, saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23.