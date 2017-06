Allerta meteo, ancora temporali al nord

La perturbazio e di origine atlantica che ieri ha raggiunto le regioni settentrionali, porterà nelle prossime ore ancora piogge e temporali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dal pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento sull'Emilia-Romagna. I fenomeni, a partire dalla mattinata di domani, interesseranno anche Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Il Dipartimento ha anche valutato per la giornata di oggi un’allerta arancione per rischio idrogeologico sulle zone alpine centro-occidentali della Lombardia. Domani, su Parma, al mattino nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura temporanei annuvolamenti con possibili piogge isolate e di breve durata, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera sereno. Mercoledì dovrebbe tornare il sereno.