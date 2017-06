Riina e i baciamano, i simboli da sconfiggere

E'il 29 maggio, solo otto giorni fa, quando don Ciotti esce dall'aula del tribunale di Milano, dove si è tenuta l'udienza per le minacce di morte a lui rivolte da Riina, «Totò u Curtu», il boss dei boss, pluricondannato all'ergastolo per svariati omicidi, comprese le stragi di Capaci e di via D'Amelio: «Ciotti, Ciotti, putissimo pure ammazzarlo», la frase pronunciata dal capo mafia di Corleone, intercettata durante una conversazione in carcere. Ieri la Cassazione, pur riconoscendo «l'indiscusso spessore criminale» del capomafia, ha accolto il ricorso del difensore di Riina che aveva chiesto il differimento della pena o la detenzione ai domiciliari (servizio a pagina 9). La ragione? Il boss ha diritto a una morte dignitosa, perché è malato. La Bindi, presidente della Commissione antimafia, ha detto: «Può essere curato in carcere». Dove sarà recluso? Non è dato saperlo, manca ancora la parola del tribunale di Bologna che dovrà dire se il boss è pericoloso. Potrebbe anche tornare a casa. Ma restano come pietre le parole di don Ciotti: «'U Curtu è un simbolo per i mafiosi. Sempre». Gode di stima sociale, è un modello di riferimento, scatena senso di appartenenza e identità: questo è il problema.

Quando il tenente colonnello dei carabinieri Alessandro Mucci è uscito dalla casa del boss, a San Luca, tenendo stretto Giuseppe Giorgi, «u Capra», latitante da 23 anni, ricercato per reati efferati come traffico di droga, omicidio, associazione mafiosa, è stato tutto un accorrere di cittadini, un profluvio di applausi, baciamano, inchini. Ma non per lui, il carabiniere che rischia ogni giorno la vita per sconfiggere la 'ndrangheta. Non per i suoi uomini, che non dormivano da giorni per catturare uno dei criminali più pericolosi del Paese. No, tutti pazzi per «u Capra», perfino i bambini a inchinarsi davanti al boss.

Allora, come si fa a continuare a sperare nella giustizia e nella legalità, quando sono gli stessi cittadini a credere nella cultura mafiosa e a volerla, quando c'è il rischio che modelli malati tornino ad esibire la loro presunta autorità? Chissà se sperava ancora Paolo Borsellino, che ha lottato fino al giorno dell'attentato annunciato, quando parlava così all'amico Falcone: «Giovanni, ho preparato il discorso da tenere in chiesa dopo la tua morte: “Ci sono tante teste di minchia: teste di minchia che sognano di svuotare il mare Mediterraneo con un secchiello. Ma oggi, signori e signore, davanti a voi in una bara di mogano costosissima, c’è il più testa di minchia di tutti …Uno che aveva sognato niente di meno di sconfiggere la mafia applicando la legge”». Non ha gettato la spugna Don Ciotti, che richiama tutti noi alla responsabilità individuale. Ma come si fa a sperare ancora, quando perfino i bambini adorano i boss come esempi positivi? Il filosofo Heidegger parlava di sentieri interrotti. E della povertà del tempo, quella talmente estrema da non essere più avvertita, quando siamo così poveri di spirito, così annegati nell'inferno e lontani dalla verità, da non rendercene più nemmeno conto. Talmente poveri da perdere anche il senso della nostra povertà, le sue tracce, le parole per raccontarla, perché ormai neppure più sappiamo di esserci immersi. Allora, servono testimoni. E ci sono, sono quei pochi cittadini, carabinieri, magistrati, che si battono per la legalità e riescono a tenere la testa fuori dalla palude, a vederla questa povertà del tempo. Loro sono la pietra angolare, a loro la missione più difficile, com'è stato con Falcone, Borsellino e gli altri eroi. Un vessillo da portare alto: testimoniare che può esistere qualcos’altro, un mondo più giusto. Di questo c’è bisogno: di un nuovo annuncio, di bandiere e di parole che raccontino un mondo perbene.

amferrari@gazzettadiparma.net