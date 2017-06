Gli Exit Poll affossano la May: in testa ma senza maggioranza

Si sono appena chiuse le urne in Gran Bretagna. I conservatori di Theresa May sono in testa ma con soli 314 seggi (-17 rispetto al Parlamento uscente) secondo i primi exit poll delle elezioni britanniche: se fosse confermato, non avrebbe la maggioranza assoluta di 326 seggi. I laburisti, in recupero, sono accreditati di 266 seggi (+34). In calo lo Scottish National Party a 34 seggi (dai 54 attuali). Gli exit poll realizzati congiuntamente per Bbc, Skynews e Itv sono stati basati su 30.450 interviste realizzate fuori da 144 seggi in tutta la Gran Bretagna.

I siti britannici titolano su "exit poll shock" per i conservatori di Theresa May che perdono, secondo i primi dati, la maggioranza assoluta alla Camera dei Comuni. Si avvicina l’"hung Parliament", scrive il Telegraph, ovvero il Parlamento senza una maggioranza.

Nessun seggio all’Ukip di Nigel Farage: lo stimano i primi exit poll. Il partito nazionale scozzese (Snp) è attestato a 34 seggi, i liberaldemocratici a 14. Altre formazioni nel complesso otterrebbero 22 seggi.

Crollo brusco per la sterlina dopo i primi exit poll in Gran Bretagna. Sull'unico mercato aperto, quello delle valute, la sterlina è crollata del 2% a 1,28 sul dollaro e sotto all’1,14 sull'Euro. Lo riporta il Guardian.