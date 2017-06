Doveva essere Pizzarotti-Scarpa nelle previsioni della vigilia e sarà Pizzarotti-Scarpa. Lo dicevano gli exit poll e lo hanno confermato le proiezioni, lo ribadiscono i voti. Con oltre metà dei seggi scrutinati, il testa a testa si fa più serrato. Non ci sono i 6-10 punti di distacco emersi dagli exit poll ma Pizzarotti è in vantaggio di circa 2-3 punti, 35% contro il 32,5% (circa) di Scarpa.

Terza forza il centrodestra con Laura Cavandoli, che si attesta poco sotto il 20%. Sopra il 3%, quota minima per entrare in Consiglio comunale, al momento c'è solo Ghirarduzzi (M5S) ma non è detto che riesca effettivamente a farcela. Sotto il 3% tutti gli altri candidati.



