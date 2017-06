20 offerte di lavoro

Ecco alcuni esempi:

1) TECNICO SOFTWARE

Azienda attiva nel settore trasporti e logistica cerca Tecnico Software in possesso di Diploma o Laurea Triennale in Informatica, da inserire nell’ambito della Direzione Sistemi Informativi. La figura risponderà direttamente al Responsabile Applicativa e si occuperà di analizzare le richieste provenienti da utenti o clienti, seguire gli start-up di nuove attività e di nuovi clienti, seguire e coordinare le attività di test successive ai rilasci di nuove versioni, fornire attività di supporto di secondo livello, sviluppare piccole soluzioni software per l’integrazione, intervenire sulla piattaforma EDI per le attività connesse ai progetti in corso. Non si occuperà di helpdesk. Si richiede la conoscenza dei linguaggi di programmazione con preferenza per C#, VB.NET, T-SQL, JAVA, conoscenza di base per l’utilizzo di basi di dati relazionali, esperienza minima nel ruolo (preferibile provenienza da Software house), disponibilità a brevi trasferte per assistenza ai clienti.

Sede di lavoro: Parma

2) SEGRETARIA DI DIREZIONE

Azienda farmaceutica cerca una segretaria di direzione con un’ottima padronanza della lingua inglese ed esperienza. La figura di occuperà della gestione degli appuntamenti, l’organizzazione dei viaggi e delle trasferte dell’executive staff; organizzazione e coordinamento dei meeting e degli eventi e gestione e archiviazione dei documenti. Completano il profilo buone doti di problem solving, dinamicità, approccio efficace e diplomatico nel rapporto professionale con i colleghi e i direttori.

Sede di lavoro: Parma

3) PROJECT MANAGER

Azienda specializzata nel Project Portfolio Management e nei servizi a questo collegati, intende rafforzare la struttura e ricerca un Project Manager ICT con esperienza di almeno 5 anni nel ruolo.

La figura inserita si occuperà di gestione portafoglio progetti e roadmap di evoluzione prodotto (PMO); definizione ed implementazione reporting direzionale, coordinamento di team cross funzionali sia IT che Business, identificazione e definizione metodologia e strumenti di project management. La figura ricercata ha una consolidata conoscenza di best practices di Project Management (per esempio certificazione CAPM/PMP, Prince2, IPMA o simili) inoltre parla un fluente inglese dovendo continuamente interfacciarsi con referenti esteri. Completano il profilo la capacità di problem solving e di gestire più progetti contemporaneamente. Gradita la residenza a Parma o zone limitrofe.

Luogo di lavoro: Parma

4) INDUSTRIAL CONTROLLER

Azienda multinazionale, di riconosciute serietà e professionalità nei settori del retail, del vending e dell’HORECA, cerca Laureata/o in indirizzo economico o Ingegneria Gestionale con almeno tre anni di esperienza da inserire alle dirette dipendenze del Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo come Industrial Controller.

La figura avrà la responsabilità di gestire i processi di budgeting, di forecasting e analisi degli scostamenti mensili a supporto della pianificazione della produzione; l’andamento delle spese per singolo centro di costo; la definizione dei costi standard di prodotto e relativa analisi delle varianze tra i costi standard ed i costi actual. Inoltre si occuperà dell’identificazione e implementazione degli specifici KPI operativi da monitorare periodicamente; l’analisi di eventuali scostamenti dai target definiti; l’identificazione di azioni correttive in collaborazione con il proprio responsabile; l’analisi delle vendite, profittabilità per linea e per cliente; la valorizzazione ed il controllo del magazzino e delle rimanenze; il controllo dei costi del personale sia diretto che indiretto; l’elaborazione della reportistica, a supporto dell’attività decisionale con attenta analisi dei possibili scostamenti e, infine, la supervisione del conto economico aziendale. La risorsa parteciperà attivamente all’implementazione del sistema di controllo di gestione aziendale. Completano il profilo ottime capacità organizzative ed analitiche, l’orientamento a lavorare per obiettivi e con scadenze, una naturale predisposizione ad interfacciarsi con le altre funzioni aziendali, proattività e determinazione. Ha un’ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare di Excel e del gestionale SAP.

Sede di lavoro: provincia di Parma

5) SOCIAL MARKETING MANAGER

Catena ristorativa cerca Community Manager per migliorare il brand sentiment e creare traffico sui punti vendita. La risorsa inserita agirà con gli strumenti specifici del web 2.0 e opererà su diverse piattaforma come social network, siti web, blog . Nello specifico la risorsa si occuperà di: controllare, valutare e gestire le conversazioni online, intervenendo sempre con linguaggio appropriato e adeguato al media utilizzato; promuovere nuovi argomenti di conversazione/relazione; stimolare il produttivo coinvolgimento degli utenti; valutare il sentiment online; realizzare report periodici; sviluppare Applicazioni a supporto del rapporto con il cliente; assistenza all’Utente. Deve possedere conoscenze di tipo informatico per la gestione e amministrazione di social media e CMS di sito, app, ecc. Infine deve possedere delle basi di marketing ed entrare in rapporto con chi si occupa di content management, al fine di individuare e creare nuovi argomenti che potrebbero andare incontro alle esigenze degli utenti. Costituirà titolo preferenziale avere maturato un’esperienza come community manager in aziende strutturate.

Zona di lavoro: provincia di Modena.

6) SISTEMISTA UNIX

Per ampliamento del proprio organico azienda informatica e di servizi IT e software, ricerca un sistemista Unix su Parma. Il candidato ideale ha competenze su sistemi Unix. In particolare dovrà avere competenze sistemistiche su Bea WebLogic.

Sede di lavoro: Parma

7) JUNIOR PLANT CONTROLLER

Multinazionale del settore alimentare cerca Junior Plant Controller, laureata/o in ingegneria gestionale o economia aziendale con una buona conoscenza dell’inglese. Il ruolo, alle dirette dipendenze del Business Controller, comporta il presidio dei processi legati al controllo di gestione di tre unità produttive dislocate in Emilia Romagna, Lombardia e Liguria. Le attività previste sono: supporto al Finance Manager e al Business Controller per la reportistica periodica; l’analisi della marginalità, dei costi industriali, degli investimenti e analisi degli scostamenti rispetto al budget a agli anni precedenti (variances analysis); il monitoraggio dei KPI di produzione; il miglioramento del sistema di reporting e l’introduzione di nuovi KPI; la partecipazione alla redazione dei budget e dei forecast; e Audit periodici presso le tre sedi produttive.

Si richiede una breve esperienza nel controllo di gestione preferibilmente in contesti manifatturieri; la conoscenza almeno teorica del controllo di gestione; excel a livello avanzato; l’attitudine al problem solving e ottime capacità analitiche; disponibilità a viaggiare per almeno 2/3 giorni alla settima. Gradita l’esperienza anche minima nell’utilizzo SAP.

Sede di lavoro: Parma

8) PROGETTISTA MECCANICO

Multinazionale dell’impiantistica alimentare cerca Progettista Meccanico con una consolidata esperienza nel ruolo in Aziende del settore FOOD TECH. In particolare deve aver avuto esperienza nell'area progettazione e realizzazione layout di impianti alimentari/imbottigliamento. La figura verrà inserita nell'Area Ufficio Tecnico e risponderà al Responsabile di divisione. Si occuperà di sviluppare nuove soluzioni progettuali per il settore food processing. Inoltre verrà richiesta una presenza saltuaria presso i cantieri di montaggio impianti e presso aziende clienti per visionare lo stato di avanzamento dei lavori di montaggio o per concordare modifiche e miglioramenti agli impianti presenti.

È necessaria la conoscenza di AUTOCAD 3D, un'ottima autonomia nello sviluppo di progetti e una buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto tecnica.

Completano il profilo ottime capacità relazionali ed organizzative, capacità di problem solving ed elevata attitudine al lavoro in team. Sede di lavoro: Parma

9) MONTATORE MECCANICO CON ESPERIENZA

Azienda cerca montatore meccanico con esperienza, con buona conoscenza della progettazione, saldatura e lettura del disegno meccanico. Sede di lavoro: Parma

10) PROCESS ENGINEER SETTORE FOOD

Azienda della provincia di Parma che opera nel settore dei trasporti cerca figura da inserire come manutentore meccanico per operare su tre cantieri dislocati nelle province di Parma, Reggio Emilia e Cremona.

La risorsa dovrà essere in grado di eseguire i lavori necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari destinati alla produzione, effettuandone il controllo periodico e la riparazione. Si valutano candidature di automuniti si richiede disponibilità nell'immediato.

Sede di lavoro di riferimento: Parma.

11) RESPONSABILE PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE

Storica azienda metalmeccanica leader nel proprio segmento di mercato cerca laureato in ingegneria o cultura equivalente, con una significativa esperienza in aziende manifatturiere metalmeccaniche modernamente organizzate in ruoli analoghi da inserire come Responsabile Pianificazione della Produzione e Futuro Responsabile della produzione

Al ruolo, compete assicurare la pianificazione e la programmazione della produzione per garantire l’evasione degli ordini secondo le date previste, ottimizzando i flussi e saturando le risorse di produzione. Collabora con l’Ufficio Acquisti per pianificare i materiali e minimizzare le scorte di magazzino. Il candidato dopo un opportuno percorso in azienda, potrà prima affiancare e poi sostituire l’attuale responsabile di produzione. Il candidato ideale dovrà inoltre dimostrare di avere le potenzialità per poter ricoprire ruoli di maggiore responsabilità con il coordinamento di personale di produzione.

Completano il profilo la conoscenza dei sistemi di pianificazione dei fabbisogni e programmazione della produzione (MRP) delle principali tecnologie meccaniche di base, della supply chain in generale, dei sistemi informatici. Costituiscono elementi preferenziali: l’esperienza presso aziende di produzione di piccola e media serie, la conoscenza dei tempi e metodi, la conoscenza dell’inglese almeno a livello discreto.

Sede di lavoro: zona di Parma

12) PROJECT MANAGER ASSISTANT IMPIANTISTICA ALIMENTARE

Azienda multinazionale leader nel settore dell'automazione industriale cerca un/a laureata/o in Ingegneria o diplomata/o Tecnico con precedente esperienza nel settore automazione industriale, da inserire come ProJect Assistant di riporti al Field Product Support Director e sia di supporto le seguenti figure: il Project Execution Team durante l’installazione e lo start-up delle linee; i Project Manager pre e post-vendita e il customer care management nell’assistenza tecnica sulle linee complete prima e dopo il periodo di garanzia. La figura inserita, nello specifico, avrà le seguenti responsabilità: la gestione dei rapporti tecnico/ commerciali con società terze fornitrici di parti integranti della line; l’attività di back-office di trouble-shooting telefonico e root cause analysis interfacciandosi con i clienti e/o con i fornitori; l’assistenza tecnica sul campo in caso di particolari problematiche relative alle parti di linee fornite da società terze previa specifico periodo di formazione. Infine dovrà garantire il corretto funzionamento degli impianti basandosi su specifiche tecniche, contrattuali e di sicurezza.

Il candidato deve possedere un ottimo livello della lingua Inglese (non si accettano candidature prive di tale requisito). Completano il ruolo ottime capacità organizzative e di problem solving, buone abilità relazionali e di gestione dello stress, disponibilità a trasferte

Sede di lavoro: Parma

13) NEO DIPLOMATO/ LAUREATO IN MECCANICA

Azienda nel settore della meccanica cerca un neo diplomato/laureato in meccanica da inserire e formare nelle principali attività dell’azienda dall’ingegnere che cura il processo produttivo.

La risorsa inserita sarà seguita e formata nelle principali attività dell'azienda dall'ingegnere che cura il processo produttivo. Non è necessaria l'esperienza nell'ambito. Si richiede flessibilità, curiosità e voglia di imparare

Luogo di lavoro: Provincia sud di Parma.

14) ADDETTO/A ALLA RICERCA E SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Agenzia per il lavoro, per potenziamento della propria filiale di Parma, seleziona un/a addetto/a alla ricerca selezione e amministrazione del personale. La risorsa inserita si occuperà dell'intero processo di recruiting e gestione amministrativa del personale somministrato. In particolare, definisce la job description, pubblica le inserzioni sui vari canali di recruiting, effettua lo screening dei CV, colloquia i candidati, gestisce le assunzioni, proroghe e gli aspetti amministrativi legati al rapporto di lavoro. La ricerca è rivolta a figure con pregressa esperienza in ruoli simili presso Agenzie per il Lavoro.

Il candidato/a ideale è preferibilmente laureato in discipline umanistiche oppure economiche e possiede buona dimestichezza nell’utilizzo dei principali applicativi del pacchetto Office.

Sono considerati requisiti fondamentali: spirito di iniziativa, orientamento al cliente, facilità di relazione, naturale predisposizione al lavoro di squadra, solide motivazioni ad operare in questo settore.

Sede di lavoro: Parma

15) OPERAI GENERECI DI PRODUZIONE PER CAMPAGNA ESTIVA DEL POMODORO

Si selezionano operai automuniti di produzione per campagna del pomodoro, preferibilmente con esperienza in produzione, disponibilità a lavorare su 3 turni a ciclo continuo

Zona di lavoro: Parma

16) AGENTE SETTORE SERVIZI MERCATO I BUSINESS

Azienda che opera nel mercato libero dell’energia e del gas ricerca un/una Agente Plurimandatario per lo sviluppo di un portafoglio clienti, in particolare, piccole e medie imprese all’interno del mercato business. Il/la candidato/a ideale è una persona curiosa, dinamica, motivata e in possesso di buone capacità comunicative ed è già agente di commercio, o alternativamente è disponibile a partire come procacciatore d’affari con ritenuta d’acconto. Sono previsti corsi di formazione tecnica e commerciale continua.

Zona di lavoro: Parma

17) EXPORT MANAGER

Azienda leader nel settore degli impianti industriali, cerca Export Manager con esperienza in ambito commerciale nel settore degli impianti industriali o di prodotti tecnici, da inserire alle dirette dipendenze della Direzione Commerciale per lo sviluppo e il coordinamento delle attività di vendita si dirette che indirette, assicurando il raggiungimento degli obiettivi.

In particolare l’Export Manager dovrà gestire il portafoglio clienti esistenti, con attività di presidio sulle aree assegnate e assistenza commerciale; sviluppare nuovi mercati, con attività di ricerca di nuovi clienti e/o applicazioni; assicurare le attività promozionali, attraverso partecipazione a fiere di settore e azioni di marketing; partecipare alla definizione delle strategie commerciali e alla redazione del budget. Inoltre la figura selezionata condurrà in autonomia la negoziazione dei nuovi contratti; redigerà le offerte e i preventivi; svilupperà le relazioni con i principali operatori del mercato di riferimento e definirà le politiche di pricing in accordo con la Direzione; infine, supporterà l’Ufficio Tecnico nella definizione dei progetti e dei prodotti.

Saranno presi in considerazione in via prioritaria i candidati con conoscenza dei settori legati alla produzione dei collanti, adesivi, sigillanti e vernici in generale.

Sede di lavoro: Parma

18) ADDETTI/E ALLA PREPARAZIONE ORDINI DI MAGAZZINO

Azienda del settore logistico seleziona addetti/e alla preparazione ordini di magazzino con pregressa esperienza nella mansione, utilizzo radiofrequenza e palmare, buon uso PC, uso carrello elevatore. La figura ricercata deve essere in possesso di patentino uso carrello aggiornato e conforme all'accordo stato regioni del 2012. Precisione e flessibilità completano il profilo.

Luogo di lavoro: Parma

19) TECNOLOGO STAMPANTI A INIEZIONE

Azienda cerca Diplomata/o a indirizzo tecnico o Lauerata/o in meccanico o ingegneria dei materiali con esperienza come tecnologo nel settore delle materie plastiche, da inserire come Tecnologo Stampanti a Iniezione. La figura avrà la responsabilità di monitorare, sviluppare e proporre miglioramenti per macchine ed impianti legati allo stampaggio ad iniezione plastico. Si richiede competenza nella messa a punto ed ottimizzazione di cicli di lavoro (impostazione dei parametri, cambio stampi, modifiche/avvii di produzione); ottima conoscenza del processo di stampaggio termoplastico a iniezione, delle materie plastiche e del funzionamento stampi; padronanza della lingua Inglese, attitudine al lavoro in team e al problem solving, proattività, flessibilità.

Sede di lavoro: Provincia di Parma

20) PROGETTISTA AERONAUTICO

Azienda leader nella produzione di componenti in fibra di carbonio è alla ricerca di un Progettista Aeronautico per la progettazione e modellazione Cad di componenti, stampi ed attrezzature in materiale composito.

Il candidato deve essere in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Aerospaziale, Autoveicolo o Meccatronica e aver maturato almeno 2 anni di esperienza in ambito progettazione di componenti settore aeronautico / motorsport. Requisiti tecnici sono l’ottima conoscenza di Catia V5 ;

del processo dei materiali compositi e della lingua inglese sia a livello scritto che parlato.

Sede di lavoro: Provincia di Parma