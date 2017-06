Regina, Beatrice, Elisa e le belle ragazze dei locali

Continua il viaggio di Parmagiornoenotte alla scoperta delle belle ragazze dei locali. Questa volta tocca a Elisa della Pulce di Collecchio, a Ilaria e Beatrice del Colle di Alseno, a Giulia del Downunder e a Regina del River. Belle ma soprattutto in carriera e attente al volontariato. Come sempre, Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta, dedica due pagine agli appuntamenti della settimana, con concerti, balli in disco, aperitivi, party e cene. Due le pagine con le foto delle vostre feste. Il locale è il «The Bowery» di via Rondizzoni, mentre il personaggio è Sara Montella del liceo artistico Toschi che ha vinto un premio nazionale. E ancora, la moda a Firenze, Platinette e Mangia come scrivi che questa settimana volerà a Strela. E se volete pubblicare immagini delle vostre serate scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net