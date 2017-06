61 offerte per chi cerca lavoro

Per importante realtà bancaria in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. SPORTELLO BANCARIO. E’ richiesta laurea triennale in economia. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CABLAGGIO QUADRI da adibire a mansione di cablatore e addetto collaudo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Sissa Trecasali (PR), ricerchiamo n. 1 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO da adibire a mansione di addetto alla manutenzione di impianti. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 ADD. CUSTOMER CARE in ambito risoluzione problematiche tecniche elettroniche per assistenza clienti. Richiesto titolo di studio ambito elettrico/elettronico. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante struttura alberghiera di Parma (PR) ricerchiamo n°1 ADD. RICEVIMENTO con esperienza pregressa in hotel, utilizzo lingua inglese e conoscenza gestionale OPERA. Richiesta disponibilità su turni. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda alimentare in zona Parma (PR), ricerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO con esperienza nell’ambito ed utilizzo solid works. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per azienda operante nel settore terziario, cerchiamo in zona Parma (PR), 1 ADDETTO/A RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE. Il/La candidato/a si occuperà principalmente dello sviluppo dei rapporti con le aziende clienti nell'ambito della gestione del personale temporaneo, dell'accoglienza dei candidati in filiale e della ricerca di figure professionali. Si richiedono doti di relazione e di coordinamento, forte orientamento al risultato, conoscenza del tessuto economico locale. Completano il profilo capacità organizzative, e flessibilità. Si offre inserimento in una realtà consolidata, dinamica e in forte espansione, un percorso formativo teorico e pratico e prospettive di crescita nell'ambito della gestione delle risorse umane.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 FARMACISTA con iscrizione all'ordine aggiornata al 2017. Si richiedono ottime conoscenze informatiche, doti di precisione e organizzazione del lavoro, spiccata attitudine alle relazioni con gli Enti. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADDETTO AL MAGAZZINO ALLESTIMENTI E AIUTO VENDITA. Necessaria esperienza, anche minima, nella mansione. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.

Staff SpA - Agenzia per il Lavoro (filiale di Parma) ricerca per ristorante cliente di Parma città n° 1 Cameriere/a.

Si richiede esperienza pregressa nel settore ristorativo e disponibilità immediata.

Per candidarsi inviare un curriculum personale a: parma@staff.it inserendo nell'oggetto il titolo della selezione.

Sede di lavoro: Parma

Orario di lavoro: full time spezzato (servizio sia di pranzo che di cena, con giorno di riposo domenica e lunedì a pranzo).

La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (L.903/77).

TECNICO ADDETTO ALLA DISINFETAZIONE

Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca TECNICO

DISINFESTAZIONE

Il/La candidato/a si occuperà di eseguire con gli appositi strumenti (atomizzatori, pompe,

termonebbiogeni...) gli interventi di derattizzazione e di disinfestazione secondo il programma

prestabilito, compilando gli opportuni rapporti e bolle al termine dell'intervento.

Necessari:

- Patente B

- Buona costituzione fisica e assenza di allergie

- Disponibilità a straordinari e turni notturni

- Dimestichezza con PC / palmare e pacchetto Office / posta elettronica

- Assenza di fobie su insetti, roditori ecc...

- Precedenti esperienze nel settore del pest control o attività affini.

- Autonomia e capacità organizzativa.

Luogo di lavoro: Parma e provincia

Orario di lavoro Full time

ADDETTO/A ALLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE E PROGRAMMAZIONE

Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importante

cliente un/a IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE E

PRODUZIONE

La mansione prevede: Inserimento ordini /coordinamento con Ufficio Commerciale per le date di

consegna/Sollecito materiali/ verifica e controllo correttezza date per consegna merce al cliente da

condividere con Area commerciale/ avanzamento produzione sulla base degli arrivi materiali/

controlli date di consegna materiale in ritardo e relativi solleciti/supervisione e controllo

avanzamento produzione in stabilimento.

Requisiti richiesti:

- diploma/laurea

- esperienza biennale nella medesima mansione o come addetto/a ufficio acquisti

- Ottima dimestichezza con strumenti informatici e utilizzo pacchetto informatico Target Cross o

similari tipo As 400.

- Attitudine al problem solving e predisposizione ai rapporti interpersonali

- disponibilità immediata.

Orario di lavoro: full time

Sede di lavoro: Brescello (RE)

Si offre inserimento con interessante contratto in somministrazione prorogabile. Inquadramento 3°

livello CCNL Gomma Plastica e Piccola Industria.

MONTATORE MOBILI IN LEGNO

Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente, per

importante cliente, una/un MONTATORE DI MOBILI IN LEGNO su Parma, zona quartiere SPIP.

Indispensabile pregressa esperienza come montatore di mobili, flessibilità e disponibilità oraria.

Orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Parma (PR)

ELETTRICISTA CIVILE

Temporary SpA filiale di Parma ricerca per importante cliente un ELETTRICISTA.

Il candidato ideale ha già maturato qualche anno di esperienza nel ruolo come elettricista civile ed è automunito. Indispensabile il domicilio a Parma o in zone limitrofe.

Orario di lavoro: full time. Luogo di lavoro: Parma e provincia

Iniziale contratto di somministrazione prorogabile.

ADDETTO/A ALLA CAFFETTERIA PART TIME

Temporary Spa ricerca per prestigioso Cliente Direzionale, leader nei servizi della ristorazione per

chi viaggia, con oltre 100 punti vendita sul territorio nazionale

ADDETTI/E ALLA CAFFETTERIA

Si ricercano persone dinamiche ed entusiaste che, nel rispetto della mission aziendale, siano in

grado di soddisfare l'utente, prevedendone le esigenze nell'ottica di promuovere la qualità

dell'offerta proposta dall'Azienda.

Le risorse, inserite nel punto vendita di riferimento e al diretto riporto del Responsabile, si

occuperanno della gestione delle seguenti attività:

· Accoglienza clienti e servizio cassa

· Caffetteria

· Preparazione e somministrazione delle bevande

· Preparazione panini e snack per l'angolo bar

· Pulizia, riassetto delle attrezzature e del locale.

I candidati ideali devono essere in possesso di Diploma, dell'attestato HACCP in corso di validità

ed aver maturato una pregressa esperienza nella mansione.

È richiesta la disponibilità a lavorare su turni compresi i week end e i giorni festivi.

Completano il profilo la passione per il mondo della ristorazione, la capacità di lavorare in team,

ottime doti comunicative unite alla capacità di ascolto, cortesia e affidabilità.

I candidati possono inviare la propria candidatura indicando la propria disponibilità su una delle

seguenti sedi di lavoro:

AUTODROMO DI VARANO - PARMA

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe.

BARISTA

Temporary Spa, filiale di Parma ricerca per importante azienda cliente, baristi/operatori pluriservizi

CON ESPERIENZA. I candidati ideali sono automuniti, hanno conseguito l'attestato HACCP per

alimentaristi generici in corso di validità e sono disponibili a lavorare su turni, anche week end e

festivi.

Le principali mansioni da svolgere sono: caffetteria, preparazione panini, riassetto punto vendita

L'orario di lavoro è part time 15/30 ore settimanali su turni, si richiede disponibilità anche nei week

end e festivi.

Zona di lavoro Sala Baganza

Si offre contratto di un mese con possibilità di proroghe

SALDOCARPENTIERE

Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per importante

azienda metalmeccanica SALDOCARPENTIERE esperto/a

Cerchiamo una figura con consolidata esperienza in lavorazioni di carpenteria, saldatura a filo e tig

Requisiti:

- Ottima lettura del disegno tecnico

- Almeno 2-3 anni di esperienza in analoga mansione

- Manualità e buona volontà

- Disponibilità immediata

Sede di lavoro: San Secondo Parmense

Orario di lavoro: Full time

Si offre interessante contratto in somministrazione, prorogabile per lunghi periodi.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A SETTORE ASSICURATIVO

Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per affermata

agenzia assicurativa un IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con esperienza nel settore, in

particolare modo ramo Rca e rami elementari

Mansioni:

- front-office

- gestione amministrativa e contabile con le compagnie di riferimento (fogli cassa e quietanzamenti)

- conoscenza della gestione dei sinistri

- prima nota

Si richiede esperienza in agenzia assicurativa (NO SUBAGENZIA) il possesso del Diploma o

Laurea, aggiornamento professionale previsto dal Regolamento IVASS n. 6/2014, perfetta

conoscenza del Pacchetto Office (in particolare excel e word) e della posta elettronica. Precisione,

serietà e propensione ai rapporti interpersonali completano il profilo.

SI VALUTANO ANCHE PROFILI JUNIOR CON MINIMA ESPERIENZA IMPIEGATIZIA, DA

FORMARE

Si offre interessante contratto in somministrazione prorogabile, con possibilità successivamente di

assunzione.

Orario di lavoro:full time 8.30-12.30 e 14.30 - 18.00

Zona di lavoro: Parma

COMMERCIALE ITALIA/ESTERO

Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per storica azienda

operante nel settore metalmeccanico di un IMPIEGATO COMMERCIALE ITALIA/ ESTERO.

La risorsa dovrà svolgere attività di gestione dell'intero portafogli clienti: negoziazione prezzi,

elaborazione offerte, gestione ordini dalla ricezione all'evasione, pianificazione,budget, inserimento

dossier visite clienti, presentazione prodotti, organizzazione trasporti esteri , verifica e sollecito dei

pagamenti, interfaccia con la produzione, follow-up e sviluppo nuovi potenziali distributori,

partecipazione a fiere internazionali, traduzioni schede tecniche, piani commerciali di marketing,

gestione import/export, documentazioni doganali, visite clienti sia Italia che estero, supporto per

visite clienti presso la nostra sede, preparazione documenti doganali per Camera di Commercio.

Si richiede:

- esperienza pregressa nella medesima mansione

- una conoscenza fluente della lingua inglese e di un'altra lingua tra francese e tedesco,

- buona padronanza del gestionale SAP o TARGET

- disponibilità a partecipazione a fiere e trasferte all’estero

Sarà considerata preferenziale la provenienza dal settore oleodinamico o metalmeccanico.

Si offre interessante contratto di somministrazione con possibilità di proroghe.

Orario di lavoro Full Time

Sede di lavoro zona Sorbolo

SARTA/O

Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per nota azienda

operante nel settore tessile un/a SARTO/A con pluriennale esperienza nell'ambito della sartoria

industriale.

La mansione prevede un'attività di assemblaggio e confezionamento di capi d'abbigliamento

femminile di alta moda e Pret-a-Porter, mediante l'utilizzio di macchina da cucire industriale Taglia

e Cuci e Asolatrice. Orario di lavoro Full time (si richiede disponibilità a straordinari)

Sede di lavoro Parma.

Si offre interessante contratto in somministrazione, prorogabile per lunghi periodi.

FRESATORE CNC

Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca per affermata

azienda del settore metalmeccanico un FRESATORE TRADIZIONALE con comprovata

esperienza.

Indispensabile pregressa esperienza nella mansione per almeno 4 anni. Si specifica che cerchiamo FRESATORE con esperienza su frese tradizionali e non su cnc.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Parma e provincia

Si offre interessante contratto in somministrazione prorogabile per lunghi periodi.

Rispondere solo se effettivamente in possesso dei requisiti richiesti.

TECNICO COMMERCIALE

Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente, per

importante cliente operante nel settore chimico, un/a TECNICO COMMERCIALE.

Requisiti richiesti: diploma/laurea, esperienza pregressa in ambito commerciale, conoscenza fluente della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua (francese).

Il/la candidato/a ideale si occuperà dell’implementazione del portafoglio clienti, dal contatto,

all’elaborazione dei preventivi e quindi dei contratti, oltreché alla gestione tecnica del post vendita e dei clienti old.

Si offre possibilità di inserimento con un interessante contratto di somministrazione e,

successivamente, possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

Orario di lavoro: full time

Sede di lavoro: provincia di Parma

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A JUNIOR

Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente per

importante cliente un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVOA Junior con minima esperienza

impiegatizia.

Requisiti richiesti: diploma, precisione, puntualità e buona volontà

Il/la candidato/a ideale sarà inserito/a, per iniziale periodo formativo con un interessante contratto di somministrazione e concrete possibilità, successivamente di assunzione diretta

Orario di lavoro: full time 8.30-12.30 e 14.30 - 18.00

Zona di lavoro: Parma

IMPIEGATO PER BROKER ASSICURATIVO

Temporary spa, Agenzia per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente per

importante Studio Broker di Parma un/a IMPIEGATO/A.

Requisiti richiesti:

- diploma/laurea

- spiccato senso organizzativo e problem solving

- esperienza pregressa nel settore assicurativo

Il/la candidato/a ideale, a diretto contatto con il titolare, si occuperà della gestione del portafoglio

clienti e commissioni per conto del titolare stesso.

Orario di lavoro: full time

Sede di lavoro: Parma

Si offre possibilità di inserimento con un interessante contratto di somministrazione e,

successivamente, possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

ADDETTO/A PULIZIE PART TIME

Temporary spa, Azienda per il Lavoro, Leader in Italia, filiale di Parma ricerca urgentemente, per

importante cliente, una/un ADDETTA/O ALLE PULIZIE su Traversetolo per un'azienda del settore

alimentare.

Orario di lavoro part time: 10 ore settimanali dalle 16.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Traversetolo (PR)

Ideale per chi vuole integrare con altro lavoro part time

Cerchiamo: Neolaureati in economia per posizione di Stage retribuito e finalizzato all’assunzione in area amministrativa

Luogo di lavoro: Parma

CCNL: Settore Metalmeccanico

Cerchiamo: Neolaureati in ing. gestionale con ottimo inglese per inserimento in ufficio commerciale estero

Luogo di lavoro: Parma

CCNL: Settore Metalmeccanico

Cerchiamo: Giovani periti industriali per inserimento in multinazionale di Parma, area produttiva

Luogo di lavoro: Parma

CCNL: Settore Chimico

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO JUNIOR

Requisiti:

· Diploma tecnico Itis o Ipsia, conoscenza di meccanica industriale, saldatura ad elettrodo

conoscenza motori elettrici e quadri elettrici, buona manualità

-esperienza anche di 1/2 anni in qualità di manutentore

RUOLO : La risorsa in produzione, si occuperà della manutenzione elettrica/elettronica e meccanica delle macchine

Luogo di lavoro: Provincia sud di Parma

Tipologia contrattuale: apprendistato

Orario di lavoro: due turni da lunedì a sabato

INGEGNERE ELETTRONICO, PROGRAMMATORE PLC

REQUISITI : Laurea in Ing. Elettronica, minima esperienza nella programmazione plc Siemens, Omron o Allen Bradley. Si valutano anche candidati neolaureati. Disponibilità a saltuarie trasferte (80-90 giorni l'anno)

RUOLO : La risorsa si occuperà di sviluppo e progettazione elettronica delle macchine confezionatrici, programmazione plc, interventi presso il cliente per collaudi e avviamenti macchine.

Luogo di lavoro: Parma

Tipologia contrattuale: tempo indeterminato

ADDETTO ALLA MACCHINA TAGLIO LASER

REQUISITI : Esperienza nella mansione, buona manualità, utilizzo e programmazione (anche basi) di macchine taglio laser, competenze tecniche meccaniche acquisite durante il lavoro o la formazione scolastica e professionale

RUOLO : La risorsa si occuperà della programmazione delle macchine, taglio laser del ferro, utilizzo macchine saldatrici. Seguirà opportuno percorso professionale per la programmazione delle macchine

Luogo di lavoro: San Secondo/Trecasali

Tipologia contrattuale: contratto a termine finalizzato all'inserimento

FRESATORE o TORNITORE CNC

Requisiti:

· Diploma tecnico, di Perito Meccanico o qualifica professionale di operatore meccanico; conoscenza del disegno meccanico; buona manualità;esperienza in qualità di fresatore cnc con capacità di programmare le macchine con linguaggio Fanuc o di tornitore

RUOLO : La risorsa verrà inserita nel reparto macchine utensili e si occuperà delle lavorazioni meccaniche di fresatura o tornitura .

Luogo di lavoro: Parma

Tipologia contrattuale: tempo determinato/Tempo indeterminato

ADDETTO PULIZIE E SANIFICAZIONI

REQUISITI : Flessibilità oraria, minima esperienza, possesso della patente B e auto propria.

RUOLO : La risorsa si occuperà degli interventi di pulizia industriale con l'ausilio di macchinari specifici, sanificazione e igienizzazione , interventi di manutenzione del verde.

Luogo ed orario di lavoro: Parma e provincia

Tipologia contrattuale: APPRENDISTATO

ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO VETRO

Il/la candidato/a ideale ha maturato almeno un anno di esperienza in analoga mansione, preferibilmente nel settore vetro o chimico.

Completano il profilo buona manualità, precisione.

Si richiede:

Disponibilità a lavorare su 2 turni spezzato: mattino ( 06,00/14,00) e pomeriggio ( 14,00/22,00) con possibilità di straordinari al sabato mattina.

Automunito/a

Sede di Lavoro: vicinanze Colorno ( PR).

Si offre: contratto a termine con possibilità di proroghe

MAGAZZINIERE CON PATENTINO

REQUISITI : Esperienza pregressa nella mansione, buon utilizzo del pc, uso muletto

RUOLO : La risorsa si occuperà della preparazione degli ordini per i clienti, carico-scarico, sistemazione materiale in magazzino

Luogo ed orario di lavoro: San Polo Torrile (Pr) e full-time.

Tipologia contrattuale: contratto a termine finalizzato inserimento con contratto di apprendistato.

MECCANICO e REVISIONI AUTO

REQUISITI : Diploma tecnico se ha poca esperienza o, in alternativa almeno 5 anni maturati nella mansione, buon utilizzo di macchinari diagnostici. Ottima manualità, affidabilità e precisione.

RUOLO : La risorsa si occuperà di riparazioni e revisioni auto con l'ausilio di macchinari di officina.

Luogo e orari di lavoro: Langhirano(PR) e full-time.

Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di inserimento definitivo.

LA RICERCA HA CARATTERE D'URGENZA.

TIROCINANTI UFFICIO VENDITE

REQUISITI : Diploma di ragioneria o laurea in Economia/Marketing, buona dialettica ed attitudine alle relazioni interpersonali, buon utilizzo dei principali strumenti informatici.

RUOLO : La risorsa sarà affiancata nello svolgimento di attività inerenti l’ufficio commerciale: ordini, preventivi, spedizioni.

Luogo di lavoro: Parma

Tipologia contrattuale: Tirocinio formativo retribuito della durata di 6 mesi con possibilità di inserimento

Cattolica Previdenza Servizi Consulenziali Spa società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, in ambito di potenziamento della struttura organizzativa di Parma e Piacenza, ricerca e seleziona Commerciali da inserire in un percorso formativo di altissima specializzazione.

I nostri Consulenti intraprendono un percorso di crescita intenso e meritocratico le cui tappe sono definite e rese note già in fase di inserimento in azienda.

Un'attenta e costante valutazione delle performance unita a piani di training mirati, ti consentirà di individuare e cogliere opportunità di carriera in posizioni diversificate all'interno del Gruppo.

Il ruolo in azienda potrà essere di natura spiccatamente commerciale o manageriale, in funzione dei risultati conseguiti, delle aspirazioni professionali e delle attitudini dimostrate sul campo.

Si Richiede Che il CANDIDATO IDEALE personalità ambiziosa, determinata e dinamica in Linea con il Modello Consulenziale di Cattolica Assicurazioni

Offriamo:

1)Conferimento Incarico a livello Nazionale

2) Incentivazione Mensile + Provvigioni tra le più alte del settore con cinque livelli di Seniority

3) Welfare e Benefit Aziendali con cinque livelli di Seniority

Costituiscono titoli preferenziali

- residenza nella provincia di Parma e Piacenza

- esperienza pregressa nel settore, Laurea e mezzi propri di trasporto.

Se sei interessato ad un’opportunità di Carriera in Cattolica Assicurazioni Servizi Consulenziali proponi la tua candidatura al seguente indirizzo e-mail: selezionecattolicacpscpr@gmail.com allegando il proprio Curriculum Vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (L.196/3)

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi (L/903/77)



Associazione che organizza soggiorni estivi da fine giugno a fine agosto per persone diversamente abili presso la propria struttura di Bobbio (PC), ricerca personale con qualifica di:

- EDUCATORE

- OSS

- ASA

Si richiede una presenza di minimo 15giorni. Massima serietà.

Si offre vitto, alloggio ed adeguato compenso.

Inviare candidature a servizi@monserenohorses.it



Ristorante a Coloreto (PR) cerca cameriere/a per il fine settimana (venerdì, sabato, domenica). Contratto a chiamata. Importante: esperienza di 1 anno e automunito/a. Inviare candidature a info@lamaisondugourmet.it



Il Jamaica Pub è alla ricerca di un/a cameriere/a. Contratto di 6 mesi con possibilità di rinnovo. Lavoro serale. Inviare candidature a martina@jamaicaparma.it



Bar di Parma cerca apprendista. Inviare candidature a lanci55@libero.it



Bar in Parma cerca barista con esperienza. Tel. 3401464866



Società leader nel settore assicurativo, con l’obiettivo di potenziare la propria rete commerciale, ricerca e seleziona 4 professionisti per l’acquisizione e lo sviluppo di clienti potenziali e per poter dare risposte tempestive alle persone ed alle aziende sul territorio.

OFFRIAMO:

Possibilità di crearsi una posizione professionale riconosciuta;

- Corso di formazione finalizzato all’iscrizione al R.U.I. (registro unico Intermediari);

- Tutoraggio ed affiancamento sul campo;

- Concrete prospettive di crescita con piano di carriera personalizzato;

- Formazione continua;

- Possibilità di gestire portafoglio clienti;

- Rimborso spese, Provvigioni ed Incentivi crescenti commisurati al raggiungimento di obiettivi.

RICHIEDIAMO:

- Forte motivazione personale;

- Spiccato approccio commerciale e forte orientamento ai risultati;

- Predisposizione a lavorare in team;

- Ambizioni manageriali;

- Interesse sul tema Previdenziale;

- Dinamismo;

- Voglia di mettersi in gioco;

- Flessibilità, creatività, atteggiamento positivo;

- Diploma o Laurea;

- Automunito.

Verranno prese in considerazione solo le candidature con i requisiti e solo i CV con fototessera e consenso privacy (D.Lgs. 196/2003).

Gli interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum vitae via e-mail all’indirizzo: Agenzia.langhirano.it@generali.com



Stage: Assistente Ufficio Marketing e Comunicazione

Descrizione del lavoro

Testata giornalistica online ricerca una risorsa (max 27 anni) per attività di comunicazione e marketing.

La risorsa, preferibilmente laureata in studi umanistici e/o marketing, si occuperà di redazione di articoli giornalistici e contatti uffici stampa, supporto nelle attività commerciali e gestione clienti, campagne web marketing, analisi e ricerca nuovi mercati, back office per organizzazione fiere ed eventi.

Capacità e competenze richieste

- Buona capacità di comunicazione, scrittura e rielaborazione testuale

- Conoscenza delle regole e delle dinamiche della comunicazione online e dei social media

- Dimestichezza con gli strumenti digitali e portali web

- Predisposizione alle relazioni

- Proattività e buone capacità di problem solving

- Determinazione, tenacia e desiderio di apprendere in una realtà dinamica

- La conoscenza dell’ottimizzazione testi in ottica SEO, del linguaggio HTML e di programmi di grafica (es. Photoshop) è un plus. Inviare candidature a segreteria@logisticamente.it



Marketing Intern

The Marketing Intern will work closely to the Marketing Managers, supporting the Marketing Team on a daily basis. Under the continuous Team supervision, the Marketing Intern will be involved in the development of product campaigns, promotions and events.

Key Roles

Support Marketing Team to achieve annual footfall and sales targets by:

• Providing operational support for Marketing events

• Checking the Marketing materials shared in Fidenza Village

• Checking the current level of Marketing storage

• Collecting and organising Marketing Village Newsletter

• Providing translations of Brands material – Letters and PPT presentation

• Managing the collection and traffic of (graphic) materials

• Archiving allprinted material

• Uploading Marketing data on Company online platform

• Reporting on dedicated areas of analysis.

Skills & Qualifications

• Educated to degree level

• Familiar with Microsoft Office programs (i.e. Excel, Power Point).

• Strong understanding of Marketing trends

• Reporting skills on local campaign analysis and for email campaigns, display advertising, buzz, online PR and partnerships

• Communication skills

• Good organisation skills and eye for detail

• Able to work as part of a team

• Able to multi-task

• Fluent in English and Italian both written and spoken, other European languages would be a plus.

Send applications to RecruitmentFV@valueretail.com



Digital Intern

The Digital Intern will support the Media, Digital & CRM Team (The Team) in the day to day maintenance of the contents on all digital channels (i.e. website, social channels), under continuous Team supervision, keeping them always updated on Phase 3 launch, product, promotions, events etc.

Key Roles

Support Media & Digital Team to achieve annual footfall and sales targets by:

1 - Web/Online implementation

• Be an online specialist with knowledge and enthusiasm to be an advocate of the digital, with understanding of social apps and web functionality

• Manage website maintenance via the CMS and updates of contents, projects and partnerships and events. Promotion of any Village activity coming from all departments: Retail, Marketing, PR/Communications and Tourism

• Support in analysing website and social figures, cooperate in the evaluation of campaigns results using tools in place such as Google Analytics

2 – FV Social and Media Development

• Cooperate with the Team in developing visibility on social channels such as Instagram, Facebook, Twitter, and any other channel of interest – build and engage with FV communities

• Social accounts: support in updating content, events organized by FV (any department) or partners

• Support the team in responding to questions posed by the general public (forums, blogs, social networks, emailing, etc)

• Support in developing (digital) consumer marketing opportunities/initiatives (communications through email, SMS, digital PR to name a few; be aware of opportunities with search) for Italian and foreign customers, and be able to advise on optimizing content.

• Research, monitor domestic and foreign sites/apps for Digital inspiration (fashion online magazines, travel and lifestyle websites…)

• Support in managing contests and acquisition plans to grow customer database through data capture, working in conjunction with local teams;

3 – Others

• General filling/archiving of Digital material

• Paid Media Campaigns Support

Skills & Qualifications

• Educated to degree level

• Familiar with Microsoft Office programs (i.e. Excel, Power Point).

• Strong understanding of social media

• Able to advise on content optimization

• Reporting skills on local campaign analysis and for email campaigns, display advertising, buzz, online PR and partnerships.

• Communication skills

• Good organisation skills and eye for detail

• Able to work as part of a team

• Able to multi-task

• Fluent in English and Italian both written and spoken, other European languages would be a plus.

Send applications to RecruitmentFV@valueretail.com



Pizzeria da asporto a Parma cerca fattorino auto/moto-munito (preferibile auto alimentata a metano o GPL), con buona conoscenza delle vie della città e munito di patente B per consegne a domicilio.

Si richiede disponibilità per turni serali full-time (da martedì a domenica). Inviare curriculum con foto a pasqualepanza@yahoo.it



Pizzeria da asporto a Parma cerca aiuto pizzaiolo, auto/moto-munito (preferibile auto alimentata a metano o GPL).

Requisiti: esperienza minima di 1 anno, patente B, preferibilmente in possesso di certificazione H.A.C.C.P..

Si richiede disponibilità per turni serali full-time (da martedì a domenica). Inviare curriculum con foto a pasqualepanza@yahoo.it



Azienda che opera nell'ambito della progettazione, consulenza informatica e dei servizi (con banche, assicurazioni, software house, gruppi industriali, società di servizi) ricerca DBA Oracle senior per inserimento all'interno di un primario System Integrator in campo IT con contratto a tempo indeterminato.

Requisiti e competenze:

- Perform installation Oracle 10g, 11g;

- Configurazione e monitoraggio dei backup;

- Evoluzioni infrastruttura e gestione release;

- Migrazioni;

- Disaster recovery;

- Troubleshooting;

- Datawarehousing;

- Tuning & Performance.

Inviare candidature a hr@iscstorino.com e eures.venaria@cittametropolitana.torino.it indicando l'autorizzazione alla gestione dei dati secondo D. Lgs. 196/03. La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (L.903/77).



Studio Legale Defilippi a PARMA cerca Avvocati Abilitati per collaborazione a tempo pieno retribuita. Per colloquio inviare c.v. alla mail curriculum.cd@libero.it e specificare nell'oggetto: PER STUDIO DI PARMA



Cercasi brand ambassador e promoter. Si offre formazione, crescita professionale, teamwork.

Inviare candidature a lavoraconnoi@vdggroup.it



Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo laureato/a in economia per attivazione stage della durata di 6 mesi.

È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche minima, nella mansione.

La figura sarà di supporto al dipartimento Service and Aftermarket nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- Preparazione offerte ricambi e Service

- Inserimento offerte di vendita a gestionale

- Trasformazione offerte in ordini

- Gestione ordini di vendita

- Preparazione Ordini di Servizio

- Controllo ore e fatture

- Preparazione contratti per esterni

Requisiti richiesti:

- Laurea in Economia

- Conoscenza pacchetto Microsoft office

- Conoscenza lingua inglese, possibilmente anche spagnola

- Conoscenza base della contabilità

- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali

- Capacità di gestione dei carichi di lavoro

Inviare candidature al seguente indirizzo: francesco.simeone@jbtc.com



Ristorante in Parma ricerca n.1 cameriere esperto e n.1 lavapiatti.

Inviare candidature a fla2014@libero.it



Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo Laureato/a in Ingegneria Gestionale o Economia per attivazione stage della durata di 6 mesi.

È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche minima, nella mansione.

La figura, inserita all’interno dell’Ufficio Tecnico, si occuperà principalmente di:

- Codifica componenti commerciali

- Creazione ed inserimento distinte parti di ricambio

- Integrazione alla documentazione tecnica: planning di commessa, fascicoli tecnici, documentazione ISO 9000

- Supporto Ufficio Service ed Aftermarket

- Supporto Ufficio Acquisti

Requisiti richiesti:

- Laurea in Ingegneria Gestionale/Economia

- Conoscenza del pacchetto Microsoft office;

- Conoscenza lingua inglese, possibilmente anche spagnola

- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali (il candidato dovrà relazionarsi sia con risorse interne che esterne all’azienda)

- Capacità di gestione dei carichi di lavoro

- Gradite piccole esperienze di lavoro precedenti

Inviare candidature al seguente indirizzo: francesco.simeone@jbtc.com



Stagista addetta/o alla reception per struttura ricettiva ubicata in Parma.

La figura ricercata si occuperà di:

- Accoglienza clienti e disbrigo pratiche di back-office correlate

- Supporto alla gestione delle prenotazioni

- Aiuto coordinamento delle attività della struttura

Requisiti richiesti:

- Conoscenza della lingua inglese

- Buone doti relazionali e predisposizione al lavoro in team

- Domicilio nelle vicinanze

- Flessibilità oraria

Per candidarsi, inviare il Curriculum Vitae con fotografia a hr.residenze@gmail.com



Figura commerciale – settore Mobile Solutions (Rif. MSCOM)

Chi siamo: Gruppo LEN, primaria azienda nell'ambito della consulenza e della formazione destinata alle imprese, al proprio interno ha l'obiettivo di crescere con progetti e idee all’avanguardia nel settore Mobile Solutions (App, Realtà Aumentata, Realtà Immersiva e Computer Vision)

Cerchiamo: per l’area geografica del Veneto e dell’Emilia Romagna delle figure commerciali, residenti e operanti in loco, con la determinazione e la capacità di lavorare per obiettivi e costruire un compenso adeguato e significativo (automunite). È gradita la conoscenza del tessuto imprenditoriale nell’area di residenza ed eventuali esperienze nel settore commerciale.

È titolo preferenziale possedere abilità digitali e utilizzo evoluto tablet e smartphone.

Offriamo un progetto innovativo senza concorrenza, zona di lavoro nell’area geografica di residenza e provvigioni adeguate a soddisfare le candidature più esigenti.

Periodo di Prova tre mesi.

Inviare curriculum comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali a mobilesolutions@gruppolen.it

La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91



Figura commerciale con esperienza (Rif. COMESP)

Chi siamo: Learning Education Network www.gruppolen.it, primaria azienda nell'ambito della consulenza e della formazione destinata alle imprese, al proprio interno ha l'obiettivo di crescere con progetti e idee all’avanguardia nel settore Mobile Solutions (App, Realtà Aumentata, Realtà immersiva e Computer Vision)

Cerchiamo: prevalentemente per l’area geografica del Veneto e dell’Emilia Romagna delle figure commerciali, già operanti nell'ambito della telefonia mobile e fissa, nell'ambito finanziario assicurativo e nell'ambito software e cancelleria, residenti e operanti in loco, che desiderano integrare la propria attività con servizi innovativi ad alta redditività per raggiungere un compenso integrativo adeguato e significativo (automunite). È gradito un portafoglio clienti PMI e la conoscenza del tessuto imprenditoriale nell’area di residenza.

Offriamo: un progetto innovativo senza concorrenza, zona di lavoro nell’area geografica di residenza e provvigioni adeguate a soddisfare le candidature più esigenti.

Periodo di Prova tre mesi.

Inviare curriculum comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali a mobilesolutions@gruppolen.it

La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91



Per pizzeria da asporto a Parma cercasi banconista per contatto diretto con la clientela ed eventuale supporto al pizzaiolo per la preparazione delle pizze da consegnare. Si richiede disponibilità per turni serali full-time (da martedì a domenica). Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformarlo in tempo indeterminato.

Requisiti: auto/moto-munito (preferibile auto alimentata a metano o GPL), patente B, bella presenza, cortesia, correttezza, gentilezza e predisposizione a rapportarsi con il pubblico. Gradita esperienza pregressa nella vendita. Inviare curriculum con foto a pasqualepanza@yahoo.it



Primario brand assicurativo finanziario ricerca e seleziona giovani brillanti e determinati.

La risorsa inserita si occuperà di accoglienza, gestione e sviluppo della clientela.

Il/la candidato/a ideale ha conseguito diploma o laurea preferibilmente in materie economiche e ha maturato anche breve esperienza nel rapporto con il pubblico.

Completano il profilo: precisione, affidabilità, problem solving e buone capacità relazionali.

Si valuterà inserimento con un contratto di stage/apprendistato.

Orario di lavoro: full-time. Luogo: Parma

Per candidature inviare cv e foto al seguente indirizzo: lavoraconnoi.prnord@gmail.com



Cercasi disegnatore che collabori alla realizzazione di disegni per un libro per bambini.

Inviare candidature a vincentjunior2j@gmail.com