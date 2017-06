Festeggiamo insieme una promozione storica

I l 18 giugno di dodici anni fa, i tifosi del Parma festeggiavano la vittoria per 2-0 del Dall'Ara contro il Bologna che significava salvezza dalla retrocessione in serie B. Ieri a Firenze quegli stessi tifosi - più tanti altri che allora erano ancora bambini - hanno gioito (e pianto) per un analogo 2-0 all'Alessandria, che stavolta significa promozione in serie B.

Le prospettive, infatti, nella vita e nello sport cambiano nel tempo e in questi anni di acqua sotto i ponti della società crociata ne è passata tanta, anche quella sporca (e sapete bene a quale «coppia» è diretto questo riferimento). A resistere negli anni e a dispetto della categoria sono però il tifo, la passione, l'amore per la maglia e il senso di appartenenza a una città. E questa promozione è «storica», forse più ancora dei due spareggi di Vicenza (quando i fasti della serie A e delle Coppe europee erano emozioni ancora sconosciute) per più di un motivo. Innanzitutto perchè è la seconda consecutiva: due anni fa la società crociata, presa coraggiosamente in mano e di fatto rifondata da un gruppo di imprenditori parmigiani, ripartiva dalla quarta serie. E se la vittoria di quel campionato poteva considerarsi in qualche modo «scontata» (anche se nulla lo è nel calcio), questa ha il sapore del miracolo, dell'impresa strappata con le unghie e con i denti. Ammettiamolo: smaltito il «brucio» per la mancata promozione diretta (frutto delle due sciagurate partite con il Venezia più ancora che delle troppe sconfitte casalinghe), alzi la mano chi era così ottimista da dare per certo che mister D'Aversa e i suoi ragazzi sarebbero riusciti a guadagnare l'unico posto rimasto, passando attraverso le forche caudine di una formula a eliminazione diretta di 28 squadre. Ebbene, ce l'hanno fatta con un po' di buona sorte (il sorteggio con la Lucchese dopo aver regolato il Piacenza), mangiando un gatto vivo (i rigori con il Pordenone), per poi sfilare in gran parata nell'appuntamento più importante della stagione. Sportivamente dispiace pensare che l'Alessandria abbia fallito la promozione in B ancora una volta e in questo modo crudele. Ma era proprio questo il rischio che la proprietà e i tifosi del Parma temevano: restare imprigionati a lungo nell'inferno della Lega Pro (che dal prossimo anno tornerà a chiamarsi serie C ma a questo punto chissenefrega), che costa come la B ma non dà ricavi e dove si ha tutto da perdere. Le altre neopromosse in B, il Venezia stesso, la Cremonese e il Foggia, in questo inferno ci hanno passato anni. Il Parma no: il nuovo Parma targato 1913 è arrivato dal piano di sotto e si è fermato solo una stagione, balzando subito a quello di sopra. Doppio salto: quello che un mese fa sembrava impossibile è diventato una favola vera. Ma guai ad andare troppo in là con la fantasia pensando alla Spal o al Benevento dei salti tripli fino in A. Verrà il tempo - ok è dietro l'angolo - di programmare la prossima stagione e di calibrarne gli obiettivi, così come quello di documentare il progressivo passaggio di proprietà ai cinesi della Desports rappresentati da Hernan Crespo. Ieri, e non era la prima volta, l'ex bomber argentino era in tribuna vicino agli esponenti dell'attuale proprietà, che resterà comunque alla guida del Parma fino alla fine della prossima stagione. A chi ha riportato il Parma in alto togliendolo dalla polvere in cui era stato fatto precipitare, senza mai far mancare il proprio supporto anche e soprattutto quando le cose sembravano non quagliare, la città deve dire un grazie grande quanto il Tardini. Poi, ovvio, vanno ringraziati ad uno ad uno tutti gli artefici di questa splendida cavalcata ma un grazie speciale non può che andare a capitan Lucarelli. E, permettetecelo, una dedica dai giornalisti della «Gazzetta» se la merita tutta Gianfranco Bellè, che sorride da lassù.

