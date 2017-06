La ricéta p'r i tordéj d'arbètta in djalètt Pramzàn

Ingredjént par la pasta: Sesént gràm äd farén’na, cuàt’r óv, socuànt cuciär d’ àcua, un psigòt äd säl.

Ingredjént p’r al pjén:

Tarzént gràm d’ arbètti, tarzént gràm äd ricòta romàna, du giäld d’ óv, séntsincuànta gràm äd formàj gràna pramzàn bón razù.

Par consär:

Butér frèssch, formàj gràna pramzàn razù bón

Lavär bén bombén ilj arbètti, pò zbojintäria con pòch àcua, zgosäria e stricagnäria par tirär via tutt i resìddov d’ àcua e tridäria fén. Mèttor la ricòta in-t-na trén’na insèmma a ilj arbètti tridädi, i giäld d’óv, al säl

e al formàj gràna pramzàn. Tastär al pjén par vèddor

s’ l’ é bén savorì mèttrol in frìgo cuatè, preparär la fojäda sutìla. Ciapär al pjén e fär di mucc’ insìmma ala fojäda

a pòca distànsa vón da ch’ l’ ätor, pigär la pasta

e schisärla con i dìd trà un mucc’ e ch’ l’ätor, tajär i tordéj con la rodéla par la fojäda. Fär bòjjor l’àcua bén saläda in-t-na brónza e pò versär i tordéj in-t-la brónza. Mezdär con manéra e cuànd j én còt al dént tór

via la brónza dal fógh. Con ‘na mess’cia foräda tiräria

su poch ala volta e mèttoria a strät in-t-na supéra con ‘na spolvräda äd formàj gràna pramzàn e ‘na coläda

äd butér fuz a fógh lént ogni strät. Sarvìria bén cäld. Bón’na Rozäda.

______________

Testo in italiano

Ingredienti per la pasta: Seicento grammi di farina, quattro uova, qualche cucchiaio d’acqua, un pizzico di sale.

Ingredienti per il ripieno: Trecento grammi di erbette, trecento grammi di ricotta romana, due tuorli d’uovo, centocinquanta grammi di formaggio parmigiano buono grattugiato.

Per condire: Burro fresco, formaggio grana parmigiano buono.

Lavare molto bene le erbette, poi farle bollire con poca acqua, sgocciolarle e stringerle per togliere ogni residuo d’acqua e tritarle fini. Mettere la ricotta in una terrina insieme alle erbette tritate, i tuorli d’uovo, il sale e il formaggio parmigiano. Assaggiare il ripieno per vedere se è ben saporito, metterlo in frigorifero coperto, preparare la sfoglia sottile. Prendere il ripieno e fare tanti mucchietti sopra la sfoglia a poca distanza l’uno dall’altro, piegare la pasta e schiacciarla con le dita tra un mucchietto e l’altro, tagliare i tortelli con la rotella della sfoglia. Far bollire l’acqua ben salata in una pentola e poi versare i tortelli nella pentola. Mescolare con attenzione e quando sono cotti al dente togliere la pentola dal fuoco. Con un mestolo forato toglierli pochi alla volta e metterli a strati in una zuppiera, con una spolverata di formaggio parmigiano e una colata di burro fuso a fuoco lento ogni strato. Servirli ben caldi. Buona Rugiata.