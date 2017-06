Maturità, temi lontani dalla realtà della scuola

Un’analisi del testo su una lirica tratta da una raccolta di Giorgio Caproni. Un tema storico sul miracolo economico italiano. A leggere alcune delle tracce assegnate ai 505.686 studenti che hanno sostenuto la prima prova dell’esame di maturità viene il sospetto che negli uffici del ministero dell’Istruzione abbiano ben poca idea di quali siano i programmi che vengono svolti nelle scuole italiane, dove nessun studente probabilmente ha mai sentito parlare di Caproni e della sua lirica «Versicoli quasi ecologici». Allo stesso modo, nei patri licei, è assai difficile che qualche prof sia arrivato a spiegarti in modo approfondito il miracolo economico italiano, che segnò il nostro Dopoguerra negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. Di solito il programma di storia, si ferma - se va bene - al referendum su monarchia e repubblica.

Nelle altre tracce sicuramente i ragazzi che affrontano la maturità potevano trovare interessanti alternative per sostenere l’esame con successo. Gli argomenti proposti erano talvolta un po’ generici ma sicuramente interessanti e attuali come «Disastri e ricostruzione», «Riflessione sul significato di progresso» o «robotica e nuove tecnologie nel mondo del lavoro». Oppure, nel caso del saggio breve su «La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura», lasciavano certamente ampio spazio agli studenti per dimostrare quello che avevano imparato e sapevano. Ma è naturale che quell’analisi del testo su Caproni e quel tema storico su un pezzo di storia assai poco studiato abbiano suscitato i maggiori dubbi fra studenti, insegnanti e genitori. E tante ironie su internet. Certo, il Dopoguerra fa parte del programma di storia del quinto anno di tutte le scuole superiori ed è giusto che sempre più insegnanti capiscano la necessità di terminare il programma previsto e non fermarsi a una settantina di anni fa. Però, viste le tante proteste e lamentele, forse al ministero c’è una percezione un po’ distorta su quanto i programmi ministeriali vengano davvero completati nelle singole scuole. Allo stesso modo, è vero che l’analisi del testo non è il caro vecchio tema a cui erano abituati gli studenti del passato. Ed è altrettanto vero che agli studenti vengono forniti testi materiali per portare a termine la cosiddetta «analisi del testo». Così come non è certo la prima volta che spunta un autore contemporaneo o quasi: in passato ne erano stati scelti alcuni che, a differenza di Caproni, sono ancora viventi. Nessuno osa mettere in dubbio il valore di Caproni, uno dei grandi del Novecento italiano, e della sua bella lirica sul rapporto fra uomo e natura. Però è normale il disorientamento e il senso di smarrimento provati da molti studenti ieri mattina di fronte a quell’autore che probabilmente mai avevano sentito nominare. Si dirà: in qualsiasi esame di maturità c’è sempre una certa dose di sorpresa, così come in passato non sono mancati gli errori in questa o in quella prova. Però gli studenti andrebbero messi nelle condizioni per dare il meglio di sé e dimostrare davvero quello che hanno imparato (o non hanno imparato) nei cinque anni di scuola superiore. Invece qui c’è come una strana sensazione. E cioè che al ministero si scelgano gli autori contemporanei, quelli meno conosciuti e studiati, quasi per dar sfoggio di grande modernità e di straordinaria attualità. Tutte caratteristiche che purtroppo mancano ancora in dosi massicce alla scuola italiana.

