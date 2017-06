Come successo per il primo turno dello scorso 11 giugno, anche questa domenica Tv Parma sarà in onda con una maratona notturna per conoscere il nome del primo cittadino di Parma. Dalle 22,45 speciale "Lettere al Direttore – Parma sceglie il sindaco" con collegamenti in diretta dal Municipio e dai comitati elettorali dei due candidati sindaco. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170



Tv Parma ore 22,45