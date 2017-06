Domani, con la Gazzetta di Parma l'inserto weekend. Protagonista più che mai la tradizione (culinaria) con le tortellate di San Giovanni. Ma non solo...

Primo weekend d'estate: ecco le cose da non perdere

1) Tappa obbligata la tortellata di San Giovanni: una tradizione diffusa

in città (da via D'Azeglio a Valera alle tortellate vegane) e in

provincia. E dopo cena, si accende il ballo

2) Strada Manara a tutto rock: tornano i tre giorni di festa nella

laterale di via Spezia, a Parma. Tra esibizioni, bancarelle e vintage.

3) Collecchio: la festa multiculturale al Parco Nevicati è anche

occasione per scoprire menù da tutto il mondo.

4) Fidenza: la città festeggia i 90 anni con animazioni in centro e al

Village.

5) Coenzo di Sorbolo: La bellezza delle tradizioni semplici e dal

fascino eterno torna con le Feste Contadine