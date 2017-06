Da ovest a est il meglio degli itinerari in montagna

La montagna raccontata da chi la percorre ha il sapore autentico della passione, il volto degli abitanti, che da secoli vivono, allevano e coltivano ad altezze solo apparentemente proibitive, e il respiro del silenzio, rotto soltanto dal rumore della natura, discreta come il tintinnio di un rivolo d’acqua. Un racconto fatto di sensazioni, che abili autori come Andrea Greci e Gianni Bertellini hanno saputo tradurre in pratiche indicazioni per appassionati che vogliono scoprire itinerari noti e sconosciuti, di ogni difficoltà, rispettivamente nel parco del Gran Paradiso e nella Val Badia.

I loro consigli sono racchiusi nei due volumi della casa editrice «IdeaMontagna», in vendita allegati alla «Gazzetta»: «Escursioni nelle valli del Gran Paradiso» di Greci, disponibile da oggi al prezzo riservato ai nostri lettori di 8.50 euro, ed «Escursioni in Val Badia» di Bertellini, già disponibile nelle edicole da alcuni giorni, proposto al prezzo scontato di 16,50 euro. I due pregiati volumi, allegati al quotidiano ancora per quaranta giorni, sono stati presentati ieri al pubblico nel corso dell’evento che ha riunito amanti ed esperti della montagna presso AlpStation, il negozio di attrezzatura e vestiario di Bottegnino, lungo la via Traversetolo.

«Ovest vs Est» è il provocatorio titolo scelto per la serata dall’appassionato editore Francesco Cappellaci, che ha saputo confezionare con maestria le bellissime guide, zeppe di immagini pregiate ed accattivanti, corredate da specchietti e grafici di immediata e facile lettura e soprattutto sostenute da testi che intrecciano gli itinerari con aspetti culturali e storici, per consentire al lettore di orientarsi non solo lungo il percorso scelto, ma anche nella vita che permea il luogo. «Per questa guida ho selezionato 45 itinerari di varia difficoltà, che possono soddisfare il desiderio di conoscenza delle famiglie con passeggino e quello degli escursionisti più esigenti», ha detto Greci.

«Silenzio, consapevolezza e responsabilità sono i concetti che hanno ispirato il volume, dedicato a chi vuole vivere a pieno la montagna ascoltandone le poche voci e sentendone l’autentica sincerità, rilevata anche dall’assenza di impianti», aggiunge l’autore parmigiano. «Nella Val Badia la bellezza della natura si unisce al fascino della storia, con i sentieri che si avvicinano o solcano camminamenti e trincee della Prima guerra mondiale – spiega Bertellini – E poi c’è la mondanità di questi luoghi, sempre più aperti al turismo anche estivo, con proposte anche per chi ha poca esperienza, ma non vuole rinunciare a vedere panorami mozzafiato».

«Nelle guide presentate oggi l’Ovest della nostra catena alpina incontra l’Est per la comunanza di intenti nella tutela della natura, che la storia dei luoghi ha espresso con soluzioni diverse, come diverso è stato in passato l’approccio alpinistico nelle zone: nel Gran Paradiso in sintonia con la natura, nelle Dolomiti in lotta con l’Alpe» ha sintetizzato con un’immagine di grande fascino Alberto Rampini, presidente di Presidente del Club Alpino Accademico Italiano, intervenuto insieme a Gian Luca Giovanardi, presidente della sezione di Parma del Cai.