Accoglienza senza limiti. Un rischio per tutti

«Abbiamo individuato uno stretto collegamento tra i flussi migratori e l'aumento della criminalità nel nostro Paese, soprattutto di delitti predatori, il che dimostra che se a fronte del flusso migratorio non c'è un sistema di integrazione dei soggetti che arrivano, si fa di questi soggetti facile preda della criminalità». Lo ha detto l'altro giorno il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti nella sua relazione annuale. Mentre già un anno fa il direttore di Europol, Rob Wainwright, a una riunione dei ministri degli Interni dell'Ue, aveva parlato apertamente di un «collegamento sempre più intenso tra migrazione e terrorismo». Lo dimostra anche l'arresto, non più tardi di pochi giorni fa, di un profugo iracheno, che nel centro di accoglienza di Crotone faceva proselitismo tra i migranti musulmani istigandoli ad arruolarsi tra le file dello Stato islamico, sostenendo che agli infedeli «dovrebbe essere tagliata la gola».

Tutto questo cosa significa? Che la colpa della presenza massiccia della criminalità in Italia, o l'esposizione del nostro Paese al rischio di attacchi terroristici, dipendono unicamente dall'afflusso di migranti? No di certo. Ma di sicuro l'arrivo incontrollato e disordinato di centinaia di migliaia di persone ogni anno rappresenta un sicuro elemento di aumento del pericolo di offrire da una parte una comoda manodopera alla criminalità comune, dall'altra di esporre persone spaesate e condizionabili a processi di radicalizzazione. Senza contare che i canali attraverso cui avviene l'esodo sono essi stessi strumento in mano alle organizzazioni criminali, non di rado legate a realtà fondamentaliste.

Sì, è vero, in Francia e in Gran Bretagna molti degli attacchi terroristici sono avvenuti anche per mano di estremisti islamici che, per quanto di origini extracomunitarie, erano spesso cittadini di quei Paesi. Ma questo non è un buon motivo per abbassare la guardia su chi varca i confini europei e permettere che entri chiunque si proclami profugo, lasciando che vada a ingrossare le fila di criminali comuni o aspiranti jihadisti (come spiegato da Roberti e Wainwright). Porre un limite a questo esodo epocale potrà non essere piacevole, ma è inevitabile, perché lasciando entrare tutti non si fa il bene di chi arriva, ma nella migliore delle ipotesi lo si pone di fronte alla prospettiva di una vita di stenti ed emarginazione, nella peggiore lo si lascia alla mercé di organizzazioni criminali, quando non di veri e propri estremisti.

Chi propone i blocchi navali (che in realtà consisterebbero nell'intercettare e riaccompagnare indietro i migranti) viene sbrigativamente accusato di voler affondare i barconi. Nessuno però fiata di fronte al supporto che l'Italia offre alla Libia affinché rafforzi il controllo delle proprie coste. Ma non sarebbe un blocco navale anche quello? Però se i migranti li riportiamo indietro noi siamo degli assassini, se li riportano indietro i libici (che notoriamente non sono proprio dei paladini dei diritti umani) allora va bene. Strano concetto. D'altra parte, nessuno obietta per i miliardi di euro regalati dall'Ue alla Turchia del «sultano» Erdogan perché blocchi i migranti che vogliono percorrere la rotta balcanica: quei respingimenti effettuati dai turchi sono più umani di quelli che potrebbero fare le navi italiane ed europee?

