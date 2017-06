Il partito dell'astensione e del disinteresse

E'il primo partito della città. E non di poco. Vale già oltre il 46% e continua a crescere, inesorabilmente: obiettivo, la maggioranza assoluta. Che è lì, a un passo. E' un movimento trasversale e sfuggente, di destra, sinistra e pure di centro. Formato da anziani disillusi e giovani delusi, da manager e disoccupati, da uomini e donne, da laici e cattolici, da ex militanti e nuovi indifferenti. Non ha un leader, ma un manifesto: spesso pieno di frasi fatte. Perché «tanto non cambia mai niente», «sono tutti uguali», «fanno solo i loro interessi». E' il partito dell'astensionismo: quello per il quale al primo turno delle comunali hanno votato (si fa per dire...) 66.337 parmigiani. Ben più del doppio - tanto per avere un'idea delle dimensioni della cosa - di quelli che hanno scelto Pizzarotti o Scarpa. In pratica, metà città. Un esercito invisibile che oggi - giorno in cui Parma sceglie il suo sindaco - ha ottime possibilità di aggiungere altri soldati alle sue fila. Lecito, infatti, attendersi un'affluenza ancora più bassa rispetto a quella non proprio da corsa alle urne dell'11 giugno scorso. Potrebbe essere un vero e proprio record. ma negativo. E un po' deprimente.

Intendiamoci: c'è chi ha ottimi motivi per non andare a votare. Ad esempio, perché non si riconosce in nessuno dei due candidati: nelle sue idee, nel suo programma. E, nemmeno sforzandosi, può sentirsi vicino, politicamente ma anche idealmente, a Pizzarotti o a Scarpa. Ci sta. Così come non credo si possa biasimare chi (anche al primo turno oppure sempre) del non voto ha ormai fatto una scelta consapevole: come una forma di protesta, un modo di dire «non ci sto», «non mi riconosco nel vostro mondo, nelle sue regole». E traccia un solco, un confine, una barriera con il Paese che invece elegge i suoi rappresentanti.

Ma una cosa - in particolare quando si è chiamati a scegliere il primo cittadino -, non è ammissibile: il menefreghismo, l'indifferenza, la distrazione. L'alzata di spalle di chi non va alle urne per disinteresse, noia, apatia. Che crede che siano solo fatti degli altri: e non si rende conto invece che sono anche i suoi. Sono quelli, tanti, che poi, una volta chiusi i seggi, alzano polveroni digitali sui social, battono il pugno sul bancone del bar, strepitano con colleghi e amici perché non è cambiato niente o perché, al contrario, è cambiato tutto. Non passa, non è accettabile. Non sognatevi di fare la voce grossa, di lamentarvi o di fare le vittime se avete deciso che altri dovessero scegliere per voi. Di gridare allo scandalo se il giorno in cui potevate dire la vostra siete rimasti in silenzio, delegando altri, per lo più degli sconosciuti, a parlare per voi.

La democrazia è una faccenda complessa, un affannarsi a riempire le falle di sistemi imperfetti, a riparare le crepe delle ingiustizie: ma il voto - questo diritto ora snobbato inseguito in passato a costo anche di sofferenze indicibili - resta l'unica reale possibilità per fare pendere la bilancia da questa o quella parte. Ha ragione il vescovo Solmi: «Il voto è dignità di un cittadino che fa la sua parte. E' dare peso ai sogni». E' una scelta che deve essere consapevole, privata, propria, non condizionata. E', soprattutto, un'occasione: per cambiare le cose o per lasciarle come sono. Non perdetela.

