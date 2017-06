Upi, oggi l'assemblea annuale al Regio con il ministro Delrio

Oggi (lunedì 26 giugno) al Teatro Regio si terrà la 72ª assemblea annuale dell’Unione parmense degli industriali.

Il programma prevede alle 16 la parte privata, riservata alle aziende associate, durante la quale saranno espletate le consuete formalità di natura statutaria.

Alle 17 prenderà poi avvio la parte pubblica alla presenza delle autorità istituzionali del territorio, di parlamentari ed esponenti del mondo economico e finanziario, oltre che degli imprenditori del territorio. TvParma seguirà l'evento in diretta, a partire dalle 16,45.

Ad aprire l'assemblea sarà il presidente dell’Unione parmense industriali Alberto Figna, che nella sua relazione annuale analizzerà l’evoluzione dell’economia nazionale e provinciale, soffermandosi sugli andamenti e le situazioni che hanno caratterizzato l’anno trascorso.

Figna evidenzierà, in particolare, le problematiche e le esigenze manifestate dagli imprenditori locali, i risultati che sono stati conseguiti e le tendenze in atto, allo scopo di superare ogni possibile ostacolo verso il consolidamento della crescita per l’economia parmense.

Successivamente, l'assemblea vedrà il dialogo di Giorgio Santilli, a capo della redazione romana del Sole 24 ore, con Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le conclusioni dell’assise saranno affidate a Maurizio Marchesini, presidente di Confindustria Emilia Romagna che, giunto a fine mandato, traccerà anche un bilancio dei cinque anni trascorsi alla guida dell’Associazione regionale.