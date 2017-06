Speciale casa (Martedì sulla Gazzetta)

Tutto sulla casa. Parola ai protagonisti del settore edile per capire se ci sono davvero segnali di ripresa. Ma anche uno sguardo a 360 gradi sulle ultime novità nelle ristrutturazioni, dai cappotti termici sui tetti ai mobili più trendy fino alla scelta dei colori delle pareti. Domani e mercoledì la Gazzetta di Parma propone ai suoi lettori due speciali gratuiti di otto pagine, in edicola al prezzo del quotidiano, dal titolo «Mondo casa» ovvero tutto ciò che bisogna sapere sul bene più amato dagli italiani.

«Meno burocrazia e più innovazione», così il presidente nazionale dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Gabriele Buia disegna la ricetta per il rilancio dell'edilizia. Per Aldo Buttini, presidente dei Costruttori edili dell'Upi (Unione parmense degli industriali), qualche timido segnale di ripresa si vede ed allora, come indica l'imprenditore Luciano Manara, bisogna continuare a «puntare sulla qualità ed ottimizzare i costi». Anche perché oggi più che mai «il consumo zero di suolo non è più un miraggio», come spiega Andrea Baghi, coordinatore della Commissione urbanistica dell'Upi. Dalla vicepresidente della Sezione edili, Michela Allodi, viene un invito alla semplificazione, al taglio della burocrazia, e alla spinta per gli investimenti in opere pubbliche.

Insomma, la casa continua ad essere il traino di una parte fondamentale della nostra economia. E, soprattutto, è sempre considerata dagli italiani il buon investimento per eccellenza. Ecco allora, nei due speciali della Gazzetta di Parma, i consigli d'oro per evitare errori lungo tutto il percorso dall'acquisto fino all'ingresso in casa.