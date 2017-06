«I grandi menù della Storia»: timballo e maraschino per il Vate

Torna l'appuntamento con «I Grandi menù della Storia»: MERCOLEDì 28 sulla Gazzetta rievocheremo infatti con due pagini speciali la festa di D'Annunzio per l'impresa di Fiume. Dal timballo di salmone al vitello arrosto guarnito, potremmo rivivere la tavolata voluta dal Vate nella sala da pranzo del vecchio Palazzo del Bano Ungherese a poco più di un mese dall'occupazione di Fiume. Da una parte, il parere della gastronoma, Errica Tamani, che decifrerà il menù servito quel lontano 18 ottobre del '19. Tra le curiosità, il maraschino di Zara, bicchiere della staffa di d'Annunzio, distillato tipico del territorio dalmata, ricco infatti di piante di marasche.

Dall'altra, la ricostruzione dello storico, Giancarlo Gonizzi, che si interroga sul rapporto tra il Vate e il cibo. Raccontando come D'Annunzio si vantasse di essere il più grande cuoco abruzzese anche se in realtà non sapesse cucinare nemmeno in modo dilettantesco. Tra l'altro pare che il Vate avesse anche un'altra particolarità: a cene e pranzi fingeva di essere inappetente. ma in realtà mangiava abbondantemente prima... Anche questo menù storico è custodito nella biblioteca gastronomica di Academia Barilla.