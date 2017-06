L'America's Cup parla parmigiano

Un successo dopo l’altro per il grinder nostrano Gilberto Nobili: con il suo equipaggio «Emirates Team New Zealand» ha conquistato prima la «Louis Vuitton cup» e poi, dopo aver sconfitto «Oracle» in finale con il punteggio di 7 a 1, è riuscito ad alzare al cielo la brocca d’argento della 35esima edizione della Coppa America, il più famoso trofeo nello sport della vela nonché il più antico trofeo sportivo del mondo per cui si compete tuttora.