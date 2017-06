Speciale "Investimento e risparmio"

Avete un gruzzoletto, non sapete come investirlo e per voi Bond significa al massimo l'agente 007? Allora tenete d'occhio la Gazzetta di Parma di giovedì, che propone, in edicola con il quotidiano, uno speciale gratuito dal titolo «Investimento e risparmio». Sei pagine con l'abc per tirare i soldi fuori dal materasso o dal conto in banca e investirli nel modo giusto. Sei pagine con le istruzioni per l'uso sui concetti cardine, l'abc per saperne di più. Intanto, va detto che esistono anche figure professionali, i promotori finanziari, che possono gestire le nostre risorse economiche per noi: il 48 per cento degli italiani affida ai promotori il proprio patrimonio. Un aiuto viene anche dalla tecnologia: app e blog sono un'utile fonte di informazione. Altro consiglio, leggersi dentro: si accetta il rischio di dare spazio a prodotti meno sicuri ma con rendimenti alti, oppure, al contrario, si preferisce dormire sonni tranquilli e scansare i patemi del rischio perdite? Lo speciale spiega le scelte da fare. Ma per evitare brutte sorprese, c'è una parola chiave: pianificazione. Prima di effettuare qualunque operazione, occorre un piano sulla situazione patrimoniale e finanziaria della famiglia. Basta compilare un elenco di uscite fisse (mutuo, prestiti, affitti e altro) e variabili (spese per il sostentamento della famiglia, vacanze, istruzioni dei figli) ed entrate e fare i conti, magari fissando un obiettivo di risparmio. Insomma, imparare si può. E lo speciale della Gazzetta di Parma è il primo gradino.