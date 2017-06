Svaligiato il circolo Rapid

Non è la prima volta, e in questa occasione si sono portati via perfino le immagini della videosorveglianza. Furto al circolo Rapid di via Lazzaretto a Marore. I ladri sapevano come e dove colpire. Mezz'ora, se non di più, è durato il tutto. Non senza avere fatto molti danni. Bottino di alcune migliaia di euro.