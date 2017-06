20 offerte di lavoro: cerca quella giusta per te

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

1) RESPONSABILE PRODUZIONE

Primaria azienda del settore metalmeccanico seleziona un/una responsabile di produzione con esperienza pregressa di almeno tre anni, nello stesso settore, e formazione in ambito metalmeccanico o similare. La risorsa selezionata riporterà direttamente alla proprietà e gestirà un gruppo di lavoro di circa 30 persone, nel reparto produttivo. Completano il profilo doti di leadership, autonomia e problem solving.

Sede di lavoro: Reggio Emilia



2) ANALISTA PROGRAMMATORE CREDITI PROBLEMATICI E DETERIORATI

Azienda IT cerca Analista Programmatore da inserire nell’area applicativa dedicata allo sviluppo e al governo delle procedure di crediti problematici e deteriorati.

La figura selezionata si occuperà di redigere le analisi tecniche e funzionali sulla base delle specifiche ricevute; realizzare programmi secondo metodologie standard garantendo la redazione della documentazione e lo svolgimento delle fasi di testing; partecipare all’installazione del software sia nella fase di collaudo che nella fase di avviamento.

Si richiedono esperienza nella programmazione java J2EE/.net; competenze sulla piattaforma Laweb di Sydema. Il candidato ideale ha maturato esperienza almeno triennale all’interno di realtà strutturate.

Completano il profilo: capacità di relazione e integrazione, forte orientamento ai risultati, determinazione, proattività, capacità di analisi e problem solving.

Sede di lavoro: Parma

3) ASEPTIC FIELD COORDINATOR

Realtà multinazionale attiva nel settore impiantistico cerca un/una laureato o diplomato in meccanica con esperienza maturata su impianti asettici: farmaceutici o similiari, da inserire come Aseptic Field Coordinator. La risorsa selezionata lavorerà sugli impianti asettici, gestirà e coordinerà i tecnologi assegnatigli. In particolare si occuperà di valutare le necessità di cantiere; organizzare, coordinare e monitorare i tecnici assegnati presenti sul cantiere: meccanici, elettronici, tecnologi alimentari; agire sulle regolazioni meccaniche e le particolari operazioni, meccaniche, necessarie su un impianto asettico. Si selezionano candidati provenienti da impianti che lavorano in asettico, che abbiano buona conoscenza dell'Inglese, delle meccaniche. Completano il profilo le competenze nella gestione di un team e la disponibilità a circa 200 giorni annui di trasferta.

Sede di lavoro: Parma

4) IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO CONTABILE

Azienda del settore alimentare e dei prodotti ittici, cerca diplomato/a in ragioneria o laureato/a in Economia con esperienza e buona conoscenza dell’inglese, da inserire in qualità di Impiegato/a Amministrativo - Contabile. La risorsa dovrà occuparsi della gestione amministrativa coordinando ed interfacciandosi con più aree aziendali.

Sede di lavoro: Parma

5) PRODUCT MANAGER TECNOLOGIE FARMACEUTICHE

Azienda produttrice di attrezzature per il settore farmaceutico, cerca un laureato/a in Chimica o Tecnologie Farmaceutiche da inserire con il ruolo di Product Manager per la gestione dei progetti assegnatigli e il monitoraggio di concorrenza, tempistiche, risorse e costi. Il Product Manager si occuperà di ricerche di mercato e valuterà i prodotti della concorrenza, elaborerà le analisi dei requisiti del prodotto, redigerà la documentazione tecnica necessaria e la validazione del prodotto. Il candidato ideale deve avere conoscenze ed aver sostenuto esami in dermatologia e cosmetologia, possiede conoscenze in medicina estetica e di analisi del derma. Si richiede inoltre una discreta conoscenza dell’inglese.

Luogo di lavoro: Parma

6) RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI

Azienda del settore automazione industriale cerca Responsabile Ufficio Acquisti con esperienza pluriennale nel ruolo maturata presso aziende strutturate e del settore metalmeccanico, e in particolare aziende che producano per commessa. La risorsa coordinerà l’ufficio Acquisti del Gruppo e si occuperà di gestire le trattative di acquisto curando le relazioni con i principali fornitori; di curare la stipula dei contratti; di coordinare un team di 10 persone. Inoltre la figura inserita dovrà assicurare la corretta programmazione degli approvvigionamenti delle materie prime, coordinandosi con gli altri dipartimenti aziendali, individuando i fornitori nazionali e internazionali.

Requisito indispensabile è aver lavorato in aziende che producono per commessa, inoltre si richiede la conoscenza di buon livello dell’inglese e la capacità di valutazione tecnica (lettura dei disegni), di negoziazione e trattativa.

Sede di lavoro: Parma

7) CONDUTTORE IMPIANTI PREPARAZIONE FARMACEUTICA

Azienda del settore farmaceutico cerca diplomato/a o laureato/a in aree tecniche con esperienza in industria farmaceutica o affine, da inserire come Operatore Trattamento/Preparazione Fiale – Reparto FF Manufacturing. In particolare la risorsa si occuperà della conduzione di impianti di preparazione farmaceutica, della preparazione di soluzioni acquose e organiche ad uso farmaceutico, della compilazione e gestione del flusso della documentazione. Requisiti necessari sono il possesso di conoscenze di base degli aspetti EHS legati alla produzione con macchine automatiche. Principali conoscenze o abilità richieste: conoscenza dei concetti generali di classificazione degli ambienti sterili; aspetti base di compilazione della documentazione e norme GMP; utilizzo di sistemi informatizzati; conoscenza di base dei rischi chimici di manipolazione di sostanze attive e utilizzo di macchine automatiche

Sede di lavoro: Parma

8) PROGETTISTA MECCANICO

Azienda cerca diplomato/a a indirizzo tecnico con ottima competenza in ambito meccanico, pneumatico ed elettronico, e conoscenza Cad 2D e Solidworks, da inserire come Progettista Meccanico, con la responsabilità di realizzare prototipi di elettrovalvole per attrezzature customizzate, e supervisionare l’andamento produttivo apportando eventuali migliorie.

Si richiede disponibilità a effettuare trasferte, completano il profilo ottime doti relazionali, capacità di innovazione e flessibilità. Costituirà titolo preferenziale la provenienza dal settore dei motori elettrici.

Sede di lavoro: Castelnovo di Sotto (RE)

9) DISEGNATORE 3D

Azienda nel settore engineering cerca diplomato/a in area tecnica, con ottima conoscenza del disegno meccanico e dei programmi CAD 2D/3D e Solidworks da inserire con l’incarico di Disegnatore 3D. La risorsa si occuperà di disegno e trasposizione di particolari meccanici. Costituirà titolo preferenziale la disponibilità immediata e aver maturato esperienza, anche minima, nella mansione.

Sede di lavoro: Castelnovo di Sotto (RE)

10) RESPONSABILE LOGISTICA SETTORE ALIMENTARE

Azienda della provincia di Parma, cerca Responsabile Logistica Settore Alimentare, con esperienza nel ruolo. La risorsa che verrà inserita lavorerà in autonomia nell'organizzazione dei quattro cantieri dislocati in provincia di Parma. Il candidato deve essere in grado di gestire in autonomia tutto l'iter della logistica: dal carico della merce, allo stoccaggio, all'organizzazione dei turni giornalieri dei dipendenti.

Completano il profilo la dinamicità, la motivazione e la flessibilità.

Luogo di lavoro: Provincia di Parma.

11) FULL STACK DEVELOPER

System Integrator della zona di Parma di riconosciuta leadership nazionale nelle Soluzioni Rfid ed IOT, che realizza progetti di sistemi in ambito domotico e software, ricerca laureato/a in Informatica, Ingegneria Elettronica/ Informatica oppure delle Telecomunicazioni, con esperienza di almeno 2 anni nella progettazione e nello sviluppo full-stack.

La risorsa individuata verrà inserita, con la funzione di Full-stack Developer, all'interno dell'ufficio tecnico ed opererà all'interno dell'ufficio R&D, a stretto contatto con i clienti. Si occuperà di: analisi dei requisiti tecnici e funzionali presso il cliente, progetti di R&D e progettazione / sviluppo di software personalizzato per i clienti (Italiani ed Esteri); verifica e testing del codice; supervisione dell'avviamento presso il cliente.

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: conoscenza buona di linguaggio di programmazione Java, C#, Python; conoscenza di SQL database; utilizzo di sistemi operativi Linux; conoscenza del REST design pattern; conoscenza, anche base, di Arduino/Raspberry/UD.

Disponibilità a lavorare in ambiente dinamico con possibilità di trasferte in Italia ed all'estero,

Inglese fluente.

Sede di lavoro: Parma

12) TECNICO TRASFERISTA TECNOLOGIA AVURE

Azienda cerca tecnico meccatronico trasfertista, ad alta specializzazione, con esperienza minima di 5-10 anni come Service Engineer, che si occupi dell’installazione e manutenzione di impianti e macchinari con tecnologia d’avanguardia AVURE, su linee food and beverage.

La figura inserita si occuperà dell’installazione impianto del cliente e messa in servizio; della formazione del personale del sito; del retrofit e manutenzione preventiva; dell’assistenza clienti e del supporto in-house di altri reparti. Si richiede la disponibilità a viaggiare fino al 70/75% sul territorio nazionale e internazionale. Inoltre il candidato deve avere i seguenti requisiti: la capacità di leggere e interpretare schemi idraulici, elettrici e meccanici; competenze di PLC; familiarità con i sistemi di pressione alta / bassa e raffreddamento; capacità di rispettare le scadenze; capacità di lavorare in autonomia; comprovata esperienza di lavoro con PLC, HMI e sistemi SCADA.

Gradita precedente esperienza di lavoro presso impianto di trasformazione cibo.

Sede di lavoro: Parma.

13) FINANCE SPECIALIST

Multinazionale operante nella tecnologia alimentare con sede a Parma cerca esperto in controlling, financial analyst, cost accounting e riclassificazione di bilanci da inserire con il ruolo di Finance Specialist, alle dirette dipendenze del Finance Manager, per gestire l'implementazione del nuovo sistema di Revenue Recognition secondo la nuova normativa americana ASC606. Il progetto riguarderà principalmente la sede Italiana ma il candidato dovrà supportare anche le sedi di Belgio e Olanda. Le attività previste sono il coordinamento del team POC interno; la presentazione mensile dello lo stato avanzamento del progetto al management; l’individuazione dei punti critici e dei rischi, proponendo soluzioni adeguate; la revisione e l’aggiornamento delle procedure interne (SOX). Requisito indispensabile per ricoprire il ruolo è la conoscenza di POC e US GAAP. Si richiede preferibilmente titolo di laurea in economia e buona conoscenza della lingua inglese, indispensabile la disponibilità a trasferte europee.

Sede di lavoro: Parma, con possibilità di brevi trasferte in Belgio e Olanda

14) PROGETTISTA MECCANICO

Multinazionale dell’impiantistica alimentare cerca Progettista Meccanico con una consolidata esperienza nel ruolo in Aziende del settore Food Tech. In particolare deve aver avuto esperienza nell'area progettazione e realizzazione layout di impianti alimentari/imbottigliamento.

La figura verrà inserita nell'Area Ufficio Tecnico e risponderà al Responsabile di divisione. Si occuperà di sviluppare nuove soluzioni progettuali per il settore food processing. Inoltre verrà richiesta una presenza saltuaria presso i cantieri di montaggio impianti e presso aziende clienti per visionare lo stato di avanzamento dei lavori di montaggio o per concordare modifiche e miglioramenti agli impianti presenti.

È necessaria la conoscenza di AUTOCAD 3D, un'ottima autonomia nello sviluppo di progetti e una buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto tecnica.

Completano il profilo ottime capacità relazionali ed organizzative, capacità di problem solving ed elevata attitudine al lavoro in team.

Sede di lavoro: Parma

15) MONTATORE MECCANICO CON ESPERIENZA

Azienda cerca montatore meccanico con esperienza, con buona conoscenza della progettazione, saldatura e lettura del disegno meccanico.

Sede di lavoro: Parma

16) PROJECT MANAGER Progetti IT

Azienda del settore It Enterprise cerca Project manager per progetti IT, laureato/a o diplomato/a tecnico con almeno due anni di esperienza come responsabile Help Desk II livello in aziende di ampio respiro internazionale. Il candidato ideale è in grado di gestire e curare i progetti assegnati, avendo competenze su tecnologie Microsoft/Cisco, ed una conoscenza fluente della lingua inglese ( scritta e parlata, liv. B2). La risorsa inserita dovrà effettuare l’analisi dei fabbisogni del cliente, seguire il team di progetto durante le attività, monitorare e intervenire sulle criticità del progetto, dare supporto alle attività tecniche anche in modo operativo. Completano il profilo entusiasmo, umiltà, motivazione al lavoro.

Luogo di Lavoro: Parma

17) MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

Multinazionale del settore meccanico cerca persona con competenze tecniche elettriche/elettroniche per la manutenzione elettromeccanica ordinaria e straordinaria.

Sede di lavoro: provincia di Parma

18) SALES DEVELOPMENT

Azienda di servizi, cerca laureato in Economia/Giurisprudenza/ area umanistica o similari, con esperienza consolidata nei ruoli di consulenza o vendita di servizi da inserire per lo sviluppo commerciale del mercato di riferimento operante nel settore servizi ricerchiamo con il ruolo di Sales Developer. La risorsa inserita avrà la responsabilità della completa pianificazione e programmazione dell’attività commerciale, relativamente agli obiettivi stabiliti nel budget. Definirà azioni di marketing territoriale e relazionali specifiche. Requisiti indispensabili per la posizione sono l’ottima conoscenza del tessuto economico di riferimento. Costituirà un requisito preferenziale la provenienza da Società di Servizi legati al mondo dell’Outsourcing.

Completano il profilo leadership, determinazione, intraprendenza, orientamento ai risultati, buone doti comunicative e relazionali, alto spirito imprenditoriale, creatività e problem solving.

Sede di Lavoro: Parma

19) SEGRETARIA DI DIREZIONE

Azienda farmaceutica cerca una segretaria di direzione con un’ottima padronanza della lingua inglese ed esperienza. La figura di occuperà della gestione degli appuntamenti, l’organizzazione dei viaggi e delle trasferte dell’executive staff; organizzazione e coordinamento dei meeting e degli eventi e gestione e archiviazione dei documenti. Completano il profilo buone doti di problem solving, dinamicità, approccio efficace e diplomatico nel rapporto professionale con i colleghi e i direttori.

Sede di lavoro: Parma

20) ADDETTO MARKETING E MANAGEMENT CULTURALE

Azienda leader nella consulenza commerciale alle imprese, cerca per la propria divisione interna dedicata progettazione e realizzazione di iniziative a sostegno della musica, dello sport e del territorio, un addetto marketing e management culturale. La risorsa si occuperà di organizzare l’attività in Italia e all’estero dell’dell’Orchestra dell’Opera Italiana, sviluppando partnership culturali con enti, istituzioni, teatri, festival UE ed Extra UE. Inoltre avrà la responsabilità di ricercare sostenitori sia pubblici che privati, svolgendo attività di fundraising e proposta di prodotti o servizi a supporto delle iniziative organizzate; collaborerà all’organizzazione di rassegne e manifestazioni culturali offrendo supporto logistico-operativo; prenderà contatti con artisti, musicisti, personalità di spicco sia italiane che straniere; consoliderà la collaborazione con enti e istituzioni con l’obiettivo di favorire l’incoming turistico (nel territorio emiliano) . Il candidato ideale possiede uno spiccato piglio commerciale, buone conoscenze in ambito marketing e management culturale, solide competenze in ambito artistico-culturale. Costituiscono requisiti fondamentali: domicilio in provincia di Parma o territorio limitrofo, ottima conoscenza di inglese. La conoscenza fluente di una seconda lingua dell’Unione Europea costituisce requisito preferenziale, così come una pregressa esperienza nel medesimo ruolo e la conoscenza del linguaggio musicale.

Sede di lavoro: Parma