Autista ferma bus per fare sesso con passeggera, denunciato

Ha fermato il bus di linea a lato strada e ha inserito le quattro frecce per fare sesso con una passeggera, ma è stato sorpreso da un carabiniere di passaggio che temeva si fosse sentito male. Per questo motivo un autista dell’azienda di trasporto pubblico di Como è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e multato per atti osceni in luogo pubblico.

L’episodio, riferito oggi dalla stampa locale, è avvenuto nei giorni scorsi, in città. Un maresciallo dei carabinieri, che stava tornando a casa, è incappato nell’autobus fermo a lato strada con le quattro frecce attivate, in un punto che creava anche qualche problema al traffico. Pensando a un guasto o a un malore, il militare ha bussato ai finestrini del bus: l’autista si è alzato da uno dei sedili dei passeggeri rassicurando il maresciallo ("Va tutto bene") e dopo di lui si è alzata la donna, rivelando il vero motivo della sosta improvvisata.