Pizzarotti: «L'entusiasmo è lo stesso di 5 anni fa»

Roberto Longoni

Niente giacca e nemmeno un'idea di cravatta: proprio come allora. La camicia pare quella del 25 maggio 2012 (sempre un venerdì), ed è improbabile che sia un caso. Stesso azzurrino, stesso colletto largo e aperto. Semmai, qualcosa è cambiato ad altezza girovita, sopra la cintura che ha preso il posto di quella dalla fibbia luccicante sui jeans ora sostituiti da pantaloni classici di cotone blu. «Pancia in dentro, sindaco» esortano i fedelissimi. Oltre che agli obiettivi, Federico Pizzarotti sorride anche a loro, mandandoli mentalmente a spigolare, mentre si mette in posa nell'ufficio che sarà suo per un altro mandato. Nell'angolo, le tre bandiere d'ordinanza, alla parete il ritratto di Ranuccio Farnese giovinetto. Pizzarotti, la rinnovata fascia tricolore a tracolla, quasi di certo meno pesante della prima, imita per scherzo la posa del duca: il braccio sul tavolo, quasi a sfiorare la mazza farnesiana. «So che a voi piace così» dice ai fotografi, mentre c'è chi cerca di farlo voltare chiamandolo «Federico II».

Cinque anni dopo, qualche chilo (e qualche capello bianco) in più, Pizzarotti si è di nuovo insediato. Federico II, successore di se stesso, per quanto sarà diverso da chi è stato finora, ma anche Federico bis, per come proseguirà nella propria rotta, abbigliamento informale a parte. «L'entusiasmo è rimasto lo stesso. Identico a quello che accompagnò l'inizio del primo mandato» assicura lui, rivedendosi più giovane di cinque anni, felice e sperduto per quell'elezione piovuta a sorpresa di tutti. Di lui per primo. «Ho una memoria fotografica, più legata alle immagini che alle sensazioni - sorride il sindaco -. E meno male, perché se ripenso allo smarrimento di quei giorni, se metto insieme la nostra inesperienza e la mole di problemi da affrontare, ancora mi vengono i sudori freddi. Ricordo come tutto fosse un'emergenza. Ora, invece, ognuno per il proprio settore, stiamo lavorando e sappiamo che cosa fare». Concedendosi anche il lusso di creare nuove deleghe, come quella alla Sanità e al Benessere animale, da affidare a Nicoletta Paci, mentre è di ieri la notizia che Ines Seletti sia destinata all'assessorato alla Scuola e non al Personale, come sembrava in un primo tempo. Mancherebbero solo due nomi alla nuova giunta: cinque anni fa, invece, di questi tempi nemmeno si sapeva chi sarebbe andato dove.

«Non dobbiamo più inseguire, ma possiamo permetterci di organizzare - sottolinea il primo cittadino -. Presto andremo a Roma, per ottenere dal Demanio il terreno dell'ex Castelletto, per costruirci la nuova scuola del Cittadella. Intanto, stiamo procedendo alla sistemazione della logistica del Comune». Archiviata la vittoria, Pizzarotti ribatte a chi riflette sulla sconfitta: «Scarpa dice che sono il continuatore delle politiche di Ubaldi e di Vignali? Mi spiace che sia caduto l'aplomb della campagna elettorale: penso che certe dichiarazioni rafforzeranno le convinzioni dei cittadini che hanno fatto le loro scelte al momento del voto». Scelte determinate da che cosa soprattutto? «Credo sia stata la concretezza a farmi vincere. Quella che al primo turno alcuni ritengono che possa avermi frenato, anche se il 35 per cento di una monolista è il più grande risultato elettorale di una lista a Parma. Nel ballottaggio, poi, continuare a parlare di cose concrete mentre altri si arrovellavano su vaghi sogni ha dato i suoi frutti. Sono convinto che sia sempre meglio una brutta verità che una bella bugia».

A proposito di sogni, viene da ripensare a quello che fu un incubo. E concreto, come possono essere oltre 800 milioni di debiti sulle casse comunali. «Li abbiamo ridotti del 60 per cento. Abbiamo stabilizzato il debito e ora abbiamo a disposizione nuovi fondi: dai 18 milioni del bando per le periferie ai sette per l'edilizia popolare, tanto per cominciare. Sarebbe stata una specie di beffa cedere ad altri dopo aver stabilizzato il debito. Anche se ho sempre detto di voler lasciare la città meglio di come l'ho trovata. E in questo (sorride, ndr) sono d'accordo con Ubaldi: lo diceva anche lui».

Un errore di questi cinque anni? «Ne ho commessi tanti - dice il sindaco -. Ma quello che mi fa ancora male riguarda la gestione e la percezione del bando dell'integrazione dei disabili a scuola. E' un tema che ha molto toccato la sensibilità della città. Ma gli sbagli, se riconosciuti, e le sofferenze, aiutano a imparare». E un sogno per il prossimo quinquennio? Ora che si è chiusa la campagna elettorale, si può andare anche oltre la mera concretezza... «Non ho sogni, ma progetti. Un obiettivo c'è: guardare avanti e far ritornare i parmigiani orgogliosi della propria città».