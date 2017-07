Siccità sempre più preoccupante

Beatrice Minozzi

La Regione ha proclamato lo stato di emergenza per la siccità. Tra le aree maggiormente colpite c’è sicuramente la Valle dell’Enza, una culla del Parmigiano Reggiano e di altri prodotti alimentari. «Proclamare lo stato di emergenza, però, non produce acqua» sostiene il sindaco di Palanzano, Lino Franzini, che aggiunge: «se questa siccità persisterà, metterà in ginocchio non solo l’agricoltura ma anche il sistema acquedottistico dei comuni montani come Palanzano, che nella maggior parte delle frazioni utilizza ancora le vasche degli acquedotti fatti nel dopoguerra, con capacità idriche nettamente insufficienti al fabbisogno di oggi». Soprattutto nel periodo estivo, quando il ripopolamento dei paesi richiederebbe un maggior volume di acqua mentre invece le sorgenti si fanno via via più asciutte. «Diversamente è stato fatto in comuni limitrofi come Neviano e Tizzano dove Iren in questi anni, ha rifatto quasi interamente gli acquedotti con capacità idriche enormi e interconnettendoli tra loro con sistemi di telecontrollo come avviene con le linee elettriche di Enel - precisa Franzini -. Nel prossimo futuro sarà indispensabile che anche il Comune di Palanzano possa disporre di prese, vasche e depuratori nuovi, per essere a norma di legge e per garantire un servizio indispensabile. Ma per fare questo servono investimenti enormi: da oltre un anno, infatti, Iren sta lavorando a tempo pieno sugli impianti idrici e di depurazione del Comune di Palanzano, ma per portarsi al pari degli altri comuni serviranno anni e importi enormi». «L’indifferenza degli anni passati - aggiunge il primo cittadino -, quando si confidava nella pioggia e si viveva nella convinzione errata che in montagna di acqua ce ne fosse a volontà e che le prese e le vasche che abbiamo andassero bene, ci ha portato a questo punto e a non realizzare interventi infrastrutturali nella Valle dell’Enza». Franzini si riferisce soprattutto alla Diga di Vetto, «i cui lavori sono stati interrotti nonostante si trattasse di un invaso indispensabile per la pianura e per la montagna: la responsabilità dei danni dovuti alla siccità sulla Valle dell’Enza oggi è solo di chi ha consentito che ogni anno finissero a mare 300 milioni di metri cubi di acque limpide della montagna. L’acqua non si produce: se vogliamo averla tutto l’anno, dobbiamo solo trattenerla in grandi invasi in montagna nei periodi di abbondanza».