L'ultimo partigiano della Quarantasettesima

Matteo Ferzini

Nella frazione di Romazza di Neviano Arduini, c’è una casa circondata da gatti, galline, oche e da decine di attrezzi da lavoro contadino e artigiano con decenni di storia; all’interno, su pareti mobili fanno mostra di sé diplomi e riconoscimenti dello Stato, libri sulla storia e sulla guerra partigiana nel Parmense, e oggetti di vita quotidiana utilizzati da oltre cinquant’anni.

In questa casa vivono insieme da cinquantacinque anni, lavorando e accogliendo con generosità unica chiunque, “Sajéta”, l’ultimo partigiano nevianese della Quarantasettesima Arnaldo Schiaretti, e Anna Riviera, entrambi di novant’anni: si sono sposati il 21 giugno del 1962, perciò hanno recentemente raggiunto il traguardo dei cinquantacinque anni di matrimonio.

Lui originario di Romazza, lei di Lodrignano sulla Val d’Enza nevianese, Arnaldo e Anna hanno dato inizio alla storia delle loro vite insieme all’indomani della guerra che ha visto Arnaldo tra i protagonisti.

Il suo nome da ribelle è Sajéta, Saetta, ma rigorosamente in dialetto come tutti l’hanno sempre conosciuto e come lui lo pronuncia da sempre, non abbandonando mai il suo dialetto; e anche all’indomani del conflitto Arnaldo non ha mai smesso di essere un ribelle, come ha dimostrato per decenni il fazzoletto rosso sempre al collo, anche durante il lavoro, la partecipazione a ogni manifestazione a ricordo della guerra partigiana, a voler trasmettere quei valori e motivi che l’avevano spinto, giovanissimo, a unirsi alla lotta in montagna. “Sajéta” è rimasto l’ultimo partigiano dei 22 ragazzi nevianesi della Quarantasettesima Brigata Garibaldi, protagonista della guerra di Liberazione in alta Val d’Enza e consacrata alla letteratura da Ubaldo Bertoli “Gino”: gli altri ventuno nevianesi della brigata sono ancora oggi nei ricordi di “Sajéta”, che parla di loro, di chi non ha visto la fine della guerra e chi invece se ne è andato negli anni a seguire. Dal 1962, Arnaldo e Anna vivono insieme nella loro casa di Romazza, dove hanno cresciuto la figlia Giovanna, che oggi vive a Scurano col marito Mario. Muratore e grande lavoratore, Arnaldo insieme a Anna ha sempre allevato numerosi animali da cortile: di loro due, tutti conoscono la grande generosità e disponibilità ad accogliere, una bontà profonda che da sempre li caratterizza e li unisce.

A casa Schiaretti, dove è impossibile non respirare aria di grande storia nei ricordi dell’ultimo ribelle di Neviano, si percepisce anche l’armonia e l’intesa tra questa coppia d’altri tempi, solida dalla bellezza di cinquantacinque anni, nonostante momenti di difficoltà, e una pensione di guerra ormai ridotta all’osso, come non rinuncia a protestare “Sajéta”. Intorno a Arnaldo e Anna si riuniscono, nelle congratulazioni e negli auguria, la figlia Giovanna, Mario e il nipote Matteo, con tutti i vicini e gli amici della frazione Romazza di Neviano degli Arduini..