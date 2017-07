E' successo sabato mattina. L'autobus numero 21 e diretto in via Mantova alle 10,45 era fermo alla pensilina di barriera Repubblica e quando è arrivato il 5, è partito, lasciando a bocca aperta i passeggeri che dovevano prendere la coincidenza. Per cui, chi è partito alle 10,30 da piazzale Santa Croce è arrivato in via Mantova dopo 45 minuti, perché ha dovuto aspettare la corsa successiva del bus numero 21. Ma il rispetto delle coincidenze non dovrebbe essere una regola? In più, un'85enne aggiunge: «Ci sono autisti che vanno troppo forte e per noi anziani è pericoloso, perché possiamo cadere».