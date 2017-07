Dal 10 luglio, modifiche al percorso del 2 e del 15 in zona S.Elisabetta

Dal 10 luglio le linee urbane n. 2 e 15 subiranno una modifica nel percorso:

Linea urbana n. 2

provenienti dal capolinea di Largo 8 Marzo, giunti in Via Mazzacavallo, gli autobus svolteranno in Via Paradigna, Via Carra ove riprenderanno il consueto percorso. Stesso percorso in direzione contraria.

Linea urbana n. 15

provenienti dal capolinea di Strada Pastrengo, giunti in Via Paradigna, gli autobus svolteranno in Strada Traversante San Leonardo, Via E.Montale, Via L.Sciascia, Via Paradigna ove riprenderanno il consueto percorso. Stesso percorso in direzione contraria.

Una coppia di fermate, valide solo per la linea 2, verrà posta in Via Mazzacavallo, nei pressi della rotatoria con Via Paradigna.