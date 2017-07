A ogni stagione calda corrisponde una canzone. Ma qual è il tormentone estivo di tutti i tempi? Quello che vi è rimasto nel cuore e perché? Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta, lo ha chiesto a musicisti e a cantanti di Parma. Come sempre, l'agenda è molto ricca di appuntamenti per tutta la settimana. Il locale è la nuova Fortezza Banchini di via Duca Alessandro, mentre il personaggio è Valentina D'Avenia. Tre le pagine con le foto delle vostre feste. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate, scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net