Migranti e blocchi: contrordine compagni

«Contrordine compagni!». Sembra proprio quello che sta accadendo con l’emergenza migranti: prima, solo ad accennare all’ipotesi di blocchi navali per intercettare i barconi dei trafficanti d’uomini e riportare i naufraghi da dove erano venuti, si poteva scommettere di essere etichettati come assassini, all’insegna del «noi siamo italiani brava gente e spalanchiamo le porte a chiunque»; ma ora che gli arrivi di disperati dalle coste della Libia stanno lievitando a ritmi mai visti prima, con migliaia di sbarchi ogni giorno, finalmente anche al governo hanno capito che proprio tutti quanti non è possibile accoglierli. E così si è pensato di sventolare la minaccia della chiusura dei porti alle navi delle ong non battenti bandiera italiana. E tutti, dai ministri fino a quel variegato fronte della sinistra da sempre favorevole all’accoglienza a ogni costo, si sono prontamente adeguati.

Ma dal blocco navale al «blocco portuale» cosa cambia? Niente, perché in entrambi i casi c’è qualcuno che intercetta gli immigrati, li mette al sicuro su una nave e li deposita sulla terraferma. Solo che nel primo caso verrebbero riportati da dove sono venuti, mentre nel secondo verrebbero chiaramente dirottati su altri porti di Paesi europei. Un modo per sbolognare il problema; anzi, per meglio dire, un modo per rivalersi su chi oggi si rifiuta di dare attuazione al piano europeo per la redistribuzione dei migranti, che viene applicato da pochi e in modo molto parziale.

Ma Francia e Spagna hanno già fatto sapere che a far attraccare nei propri porti le navi cariche di clandestini non ci pensano neanche. E l’Austria, che non ha i porti ma ha il portone spalancato del Brennero, tanto per far capire come la pensa ha annunciato di voler militarizzare il proprio confine con l’Italia (minaccia poi ritrattata, anche se intanto l’avvertimento è stato lanciato). E tutti subito a lanciare strali infuocati contro i governi di questi Paesi. Però forse il dubbio se per caso non abbiano – almeno parzialmente – ragione loro varrebbe la pena di porselo. Non è questione di egoismo, ma di semplice razionalità. Il problema non dovrebbe essere quello di accogliere tutti per poi sistemarli qua e là, ma piuttosto di fermare all’origine, e comunque disincentivare, questo autentico esodo biblico.

Istituti di grande civiltà giuridica e di umanità quali l’asilo politico e la protezione internazionale sono stati pensati per singoli casi, e comunque per un numero limitato di fuggiaschi da regimi totalitari, come potevano essere ad esempio i Paesi soggiogati dall’Unione Sovietica ai tempi della Guerra fredda. Non sono certo stati concepiti per fronteggiare moltitudini di disperati, interi popoli, milioni di persone alle quali è materialmente impossibile garantire quella dignità e quell'assistenza che tali istituti prevederebbero.

Infine, un cenno al presidente dell’Inps Tito Boeri, che nella propria relazione annuale ha appena detto che senza gli immigrati l’ente crollerebbe. Ma davvero sono questi i migranti che pagheranno i nostri contributi, questi che arrivano clandestinamente, senza regole e con la prospettiva di una vita di stenti all’insegna dello sfruttamento quando non dell’illegalità?

