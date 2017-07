Dal Kazakistan per imparare ad aiutare i disabili

Grazie al medico dello sport Gianfranco Beltrami e al fisioterapista Michele Gatti, il giovane Nikolai che opera in un centro in Kazakistan che si occupa di bambini disabili, sta facendo un tirocinio al Cardinal Ferrari di Fontanellato per imparare la riabilitazione: «Nel mio Paese i bimbi disabili sono tanti e segregati in casa. Da noi non esiste la fisioterapia. Sono qui per imparare». Nikolai è ospitato nel convento di Fontanellato per intervento del vescovo Enrico Solmi.