Michele Pertusi canta e si racconta, in una serata dedicata alla raccolta fondi per la Casa Museo «Colibri», a Urzano di Neviano Arduini. «Operazione importante per valorizzare il nostro territorio», ha detto il celebre basso che, coadiuvato da Alessandro Nidi al pianoforte e da Marco Caronna (voce e chitarra), darà vita a un evento dal titolo «La vita è una Canzone», domani alle 21 proprio nel parco della Casa Museo.