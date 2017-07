«Aiutiamoli a casa loro». La frase dello scandalo

L evata di scudi - soprattutto a sinistra - contro Matteo Renzi, reo di aver scritto, parlando dei migranti, «aiutiamoli a casa loro». Scandalo. «È lo stesso slogan di Salvini», hanno tuonato diversi commentatori. E in effetti sì, è lo stesso slogan di Salvini. Ma davvero è così sbagliato, addirittura blasfemo? Proviamo a rifletterci su.

Intanto, va detto che molte delle argomentazioni di chi ha contestato Renzi per quella frase (estrapolata da un contesto, ma lasciamo perdere) sono sicuramente fondate. Roberto Saviano ha ragione quando dice che c'è un'ipocrisia perché l'Occidente, e pure l'Italia, vendono armi a tonnellate ai dittatori africani o mediorientali che prosperano sulla guerra perenne, costringendo i loro popoli a salire sui barconi.

È vero, verissimo anche che l'Occidente è responsabile di gran parte dei disastri che stanno provocando il più grande esodo di tutti i tempi. La Francia (di Sarkozy) ha distrutto la Libia (di Gheddafi) che ora è terra di nessuno, in mano ai nuovi schiavisti che favoriscono gli imbarchi verso l'Italia. Gli Stati Uniti hanno distrutto l'Iraq e bombardato l'Afghanistan, in Siria avrebbero fatto lo stesso se Papa Francesco non avesse scosso il mondo, quattro anni fa, impedendo un'ennesima guerra sciagurata. Anche gli inglesi ne hanno combinate più di Bertoldo. E tutti questi interventi sono stati ammanniti all'opinione pubblica come «esportazione di democrazia», come se la democrazia si potesse imporre con le bombe. La verità è che tutte queste guerre sono state fatte per soddisfare enormi interessi economici. Il risultato è che ora l'Europa si trova a gestire l'ingestibile: così qualcuno è arrivato a costruire muri ai confini (Ungheria), a sparare sui barconi (la Spagna del progressista Zapatero), a minacciare l'invio di carri armati al Brennero (Austria).

Quindi, è giusto, anzi doveroso, dire che l'Occidente ha la coscienza sporca: e non si può dire «aiutiamoli a casa loro» se si continua ad «aiutarli» con le bombe e con il traffico di armi.

Ma premesso questo, la soluzione qual è? Continuare a far guerre, a vendere armi e così, di conseguenza, continuare ad accogliere centinaia di milioni di profughi? Oppure «aiutarli a casa loro» davvero, smettendo di fare guerre criminali e smettendo pure di mettere i nostri aiuti economici nelle mani di satrapi che poi ci ricompensano acquistando le nostre armi? Nel migliore dei mondi possibili, la soluzione sarebbe: basta guerre alla Bush (ma anche alla Obama) e alla Sarkozy; basta commercio di armi ma basta anche a una migrazione che un pianeta con sette miliardi e mezzo di abitanti non può sostenere. E poi «aiutiamoli a casa loro» davvero: finanziando progetti che portino posti di lavoro, scuole, ospedali, in una parola condizioni di vita migliori per popolazioni oggi ridotte allo stremo. Non si tratta di un nuovo colonialismo. Si tratta di evitare che intere parti del mondo si impoveriscano sempre di più (sono i più istruiti che se ne vanno) e si spopolino; e che altre parti del mondo, al contrario, scoppino per sovrappopolazione. Solo un modo corretto di «aiutarli a casa loro» può risolvere la situazione. L'alternativa - migrazione all'infinito - è sostenibile solo da un'altra ipocrisia, quella di chi è bravissimo a riempirsi la bocca della parola “solidarietà”, tanto non gli costa nulla e lo fa sentire moralmente superiore.

