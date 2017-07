Venti offerte di lavoro per te

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

1) FRIGORISTA

Azienda del settore della produzione alimentare cerca diplomata/o con esperienza nell’utilizzo di refrigeranti (HFC, NH3, CO2) preferibilmente maturata nel settore alimentare, chimico o farmaceutico, da inserire per ricoprire l’incarico di frigorista. La risorsa inserita avrà la responsabilità del funzionamento regolare degli impianti nel rispetto delle procedure aziendali e delle norme vigenti. Buone capacità relazionali e flessibilità nella gestione degli imprevisti, completano il profilo.

Sede di lavoro: Parma

2) CANTINIERE

Azienda del settore alimentare cerca Cantiniere con esperienza per la sugnatura e stagionatura dei prosciutti. Il candidato ideale ha già esperienza nel ruolo ed è automunito.

Sede di lavoro: Langhirano

3) SENIOR DEVELOPER MICROSOFT.NET

Azienda specializzata nella realizzazione di soluzioni e servizi per il settore petrolifero e della logistica cerca Senior Developer Microsoft.net da inserire nel team dedicato allo sviluppo di progetti nell’ambito della logistica per i clienti di medio grandi dimensioni. La figura selezionata dovrà coordinare il gruppo di lavoro assegnato, definire le direttive e formare le risorse più junior. Si richiedono almeno 3 anni di esperienza nella posizione, approfondita conoscenza si Framework. NET (versioni 2-4), del linguaggio Vb.net; di Asp.net Webforms e Web Services, di DBMS Oracle e Sqlserver, conoscenza di base di XML, XSI e XSLT. Completano il profilo la capacità di analisi e l’orientamento al problem solving.

Sede di lavoro: provincia di Parma, con possibilità trasferimenti saltuari a Prato.

4) BUSINESS DEVELOPER PLM

Importante gruppo di consulenza informatica nel settore del manufacturing, attivo sul mercato delle medie e grandi imprese, cerca laureata/o con un’esperienza di almeno 3-6 anni nella vendita di soluzioni informatiche con focus su PLM da inserire come Business Developer PLM. Il ruolo prevede la responsabilità dello sviluppo di nuove opportunità di business e la gestione delle trattative commerciali, la creazione e gestione di relazioni con i decision makers delle aziende di medie a grandi dimensioni, per il raggiungimento degli obiettivi di margine e fatturato. Il candidato ideale ha una laurea in informatica o in materie scientifiche, un’età compresa tra i 30 e i 40 anni, conosce il settore del Manufacturing e Retail e la lingua inglese. Completano il profilo, spiccate doti relazionali e di negoziazione, capacità di problem solving, grinta e orientamento ai risultati.

Sede di lavoro: Milano, Bologna, Parma

5) EXPORT AREA MANGER

Azienda leader nella produzione e commercializzazione di dispositivi per il supporto durante il trasporto in emergenza, via mare, via terra, cerca risorsa dinamica e propositiva da inserire come Export Area Manager per la gestione e lo sviluppo dei rapporti con i clienti esteri pubblici e privati, con l’obiettivo di aumentare la marginalità e il fatturato. Tra le responsabilità del ruolo vi sono le reportistiche settimanali, la produzione di offerte a supporto dell’ufficio commerciale interno, l’implementazione del CRM aziendale, la partecipazione a fiere di settore. Requisito fondamentale è la conoscenza delle lingue: inglese, francese e tedesco. Il candidato ideale ha inoltre da due a cinque anni di esperienza nel ruolo, una buona conoscenza degli strumenti informatici (Excel in particolare) e la disponibilità a viaggiare in media due settimane al mese.

Sede di lavoro: provincia di Parma

6) ADDETTO ALLA QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE

Azienda di salumi, cerca per il proprio stabilimento in provincia di Parma, addetto alla qualità e sicurezza alimentare. Il candidato ideale ha una laurea tecnica in Scienze e Tecnologie Alimentari, Chimica, Scienze biologiche, Agrarie o Veterinaria. È richiesta anche breve esperienza nell’area qualità e sicurezza alimentare, flessibilità di orari e conoscenza dell’inglese.

Sede di lavoro: provincia di Parma

7) VICE STORE MANAGER

Azienda leader nella commercializzazione di abbigliamento e calzature sportive cerca un/una Vice Store Manager per il proprio punto vendita multibrand a Parma. SI richiede pregressa esperienza nel ruolo di almeno 3-4 anni, doti manageriali e passione per il prodotto abbigliamento/calzatura sportivo, capacità di motivare e coordinare un team in modo efficace, approccio alla vendita, affidabilità e doti relazionali.

Sede di lavoro: Parma

8) JUNIOR PLANT CONTROLLER

Multinazionale del settore alimentare cerca Laureata/o in ingegneria gestionale o economia aziendale, da inserire alle dirette dipendenze del Business Controller per il presidio dei processi legati al controllo di gestione di tre unità produttive dislocate in Emilia Romagna, Lombardia e Liguria. Le attività previste sono l’analisi della marginalità e dei costi industriali, degli investimenti e analisi degli scostamenti rispetto al budget e agli anni precedenti; il monitoraggio dei KPI di produzione, l’audit periodico presso le tre sedi. Il candidato ideale ha maturato una breve esperienze nel controllo di gestione preferibilmente in contesti manifatturieri, ha una conoscenza almeno teorica del controllo di gestione, di excel a livello avanzato, disponibilità a viaggiare per almeno 2/3 giorni alla settimana.

Sede di lavoro: Parma con frequenti trasferte giornaliere in Liguria e bassa Lombardia.

9) IMPIEGATA COMMERCIALE MERCATO TEDESCO

Azienda del settore metalmeccanico cerca impiegata/o Commerciale Estero per il mercato tedesco con conoscenza della lingua tedesca, a livello madre lingua, e preferibilmente anche fluente in inglese. Il candidato ideale ha maturato una sensibile esperienza come Commerciale all’interno del settore Metalmeccanico, gradita la provenienza dal settore “Vertical Solutions”.

Sede di lavoro: Provincia di Parma

10) ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Azienda attiva nel Settore Packaging System cerca Elettricista Industriale da inserire come addetto al montaggio dei quadri elettrici, con interventi a bordo linea. Il candidato ideale è diplomato tecnico in indirizzo Elettrico possiede un’ottima capacità di lettura del Disegno di Sistemi Elettrici.

Sede di lavoro: Provincia di Parma

11) PROGETTISTA MECCANICO

Azienda cerca Progettista Meccanico con almeno 10 anni di esperienza nel settore food e beverage, esperto nell’utilizzo Solidworks, dotato di un’ottima autonomia lavorativa.

Sede di lavoro: provincia di Parma

12) IMPIEGATO LOGISTICO

Azienda che opera nel settore del Riciclaggio della Carta e derivati cerca impiegato logistico con esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente maturata all’interno di realtà strutturate con rapporti all’estero. La risorsa selezionata sarà responsabile del controllo documenti, pratiche doganali, fatturazione CEE ed Extra CEE. È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese.

Sede di Lavoro: Parma

13) AREA MANAGER MERCATO RUSSO

Azienda cerca risorsa per il mantenimento e lo sviluppo del mercato di riferimento riportando direttamente al direttore commerciale. Il candidato ideale ha maturato esperienza di business development sui mercati esteri all’interno di aziende metalmeccaniche, in particolare Russia, Ucraina, Bielorussia, Kazakista, Bulgaria, Turchia. Si richiede ottima conoscenza della lingua russa, dell’italiano e della lingua inglese; disponibilità a trasferte all’estero presso i clienti. Gradito titolo di studio in ambito tecnico.

Sede di lavoro: Rubiera (RE)

14) COMMERCIALE SETTORE AUTOMOTIVE

Azienda cerca Commerciale Settore Automotive per ampliare il portafoglio clienti nella zona Imola e Forlì. SI richiede titolo di studi a indirizzo tecnico, esperienza anche breve nel settore e ottime doti commerciali.

Sede di lavoro: Faenza (RA)

15) INGEGNERE ELETTRONICO

Azienda nel settore Automazione Elettronica Industriale, cerca Ingegnere Elettronico che possegga conoscenza dei principali linguaggi di programmazione ed un’ottima padronanza della lingua inglese. Completa il profilo la disponibilità di intraprendere trasferte CEE ed Extra CEE.

Sede di Lavoro: Parma

16) FIELD SERVICE ENGINEER

Azienda specializzata nella progettazione e costruzione di Macchinari industriali ad alto contenuto tecnologico cerca due Field Service Engineer. Le figure inserite risponderanno direttamente al Responsabile Produzione e seguiranno l’installazione dei macchinari/impianti automatici e relativa assistenza tecnica, training del personale cliente in riferimento ai macchinari installati. I candidati ideali posseggono Diploma Elettrotecnico o formazione equipollente con almeno 3 anni di esperienza maturata nel ruolo. Completano il profilo la disponibilità a effettuare fino a 140 giorni di trasferte e la conoscenza di base delle logiche di programmazione, l’utilizzo dei tools informatici, la capacità di configurare LAN e WAN, nonché l’ottima conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Parma

17) CONTROLLER DI GRUPPO

Azienda cerca laureato/a con indirizzo economico e gestionale con almeno due o tre anni di esperienza da inserire come Controller di Gruppo che riporti al Responsabile Controllo e Gestione, con le seguenti mansioni: consuntivare mensilmente l’andamento aziendale a livello consolidato e di business unit, partecipare ai processi di budgeting e business planning, verificare periodicamente i costi standard. SI richiede ottima conoscenza dell’inglese e conoscenza avanzata di excel e power point.

Sede di lavoro: Imola

18) MANAGER IN TRAINING

Multinazionale della grande distribuzione in vista dell’espansione sul mercato italiano ricerca Manager in Training da inserire nei nuovi punti vendita: persone cariche di energia, con grandi idee, personalità ed ambizione di crescere all´interno di una grande impresa. I Manager in Training Sono responsabili di tutto ciò che accade all'interno del punto vendita; garantiscono al cliente una piacevole esperienza di acquisto. Attraverso le loro doti comunicative rappresentano il punto di riferimento per tutto il suo team, coordinando e portando al successo la squadra. Si cercano persone con un forte orientamento a trovare soluzioni rapide ed efficaci. Persone flessibili, dinamiche ed entusiaste, con potenziale di leadership e capacità relazionali e comunicative. La Laurea e la conoscenza della lingua inglese e/o tedesca sono considerate preferenziali.

Sede di lavoro: Parma

19) PERITO MECCANICO

Azienda all'avanguardia nella lavorazione meccaniche cerca diplomato in meccanica con conoscenza del disegno tecnico da inserire come Perito meccanico in produzione e formare all’utilizzo di una macchina, di ultima generazione, a controllo numerico. La figura inserita si occuperà di programmare la macchina, posizionare i pezzi, controllarne l’operato, apportare le necessarie correzioni in base ai disegni meccanici; eseguire il controllo dei pezzi. Gradita pregressa esperienza nell'uso di macchine cnc, torneria o fresatura.

Sede di lavoro: Parma

20) FISIOTERAPISTA

Azienda del settore sanitario e benessere cerca 3 Fisioterapisti, laureati in fisioterapia, con doti relazionali, flessibilità oraria e preferibile esperienza in idroterapia, automuniti.

Sede di lavoro: Parma