Festivalbar, la colonna sonora di quelle nostre estati

Un falò sulla spiaggia, il suono della chitarra e tanti giovani che si divertono. Nel bar del bagno un juke-box manda, a tutto volume, le canzoni dell'estate. La cartolina arriva dagli anni Sessanta quando il Cantagiro prima e il Disco per l'estate poi indirizzavano i gusti musicali di una gioventù allegra e spensierata. Poi arriverà anche il Festivalbar, ed è proprio al Festivalbar che dedichiamo la terza e ultima puntata del nostro viaggio nel tempo in quella stagione, riscoprendo personaggi che, al loro debutto, vennero bocciati ma successivamente si presero una clamorosa rivincita.

Erano i favolosi – e per qualcuno mitici – anni Sessanta e la produzione discografica andava a mille. Così nascevano tanti progetti musicali destinati a durare nel tempo, tra questi anche il Festivalbar. Era il 1964 quando Vittorio Salvetti inventò una nuova formula per premiare la canzone dell'estate.

La misurazione delle preferenze del pubblico avveniva attraverso gli ascolti rilevati dai juke-box disseminati nei bar di tutta Italia: da qui il nome della manifestazione. Il meccanico era molto semplice: ad ogni apparecchio era applicato un contatore che rilevava quante volte un brano veniva scelto e di conseguenza suonato. Alla fine dell'estate la somma di tutte le “gettonature” - dal momento che il brano partiva inserendo nel juke-box un apposito gettone - decretava il vincitore. La manifestazione si concludeva con una serata finale che, in genere, avveniva in settembre. E, con gli anni, la location della finalissima diventò l'Arena di Verona, da tempio della lirica a regno della musica leggera.

Nei primi tre anni il Festivalbar fu soprattutto radiofonico, poi dal 1968 e al 1982 diventò un evento televisivo, sulla seconda rete Rai. Dal 1983 fino al 2007, anno in cui il Festivalbar ebbe il canto del cigno, con il passaggio alle reti Fininvest (prima Canale 5 e poi Italia 1), la manifestazione cambiò regolamento e format, piegandosi alle logiche degli ascolti televisivi. E, soprattutto, diventò uno spettacolo itinerante, ripreso ogni settimana da una diversa piazza italiana. Alcune location, come l'arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, diventeranno storiche, ospitando la manifestazione per numerosi anni. Cambia anche il meccanismo di voto: i juke-box spariscono e il vincitore viene stabilito in base al numero dei passaggi radiofonici e televisivi ottenuti e dai risultati di vendita.

La popolarità di cui ha sempre goduto e lo spazio televisivo guadagnato ha contribuito a rendere il Festivalbar un appuntamento irrinunciabile dell'estate. E, dal suo palco, furono lanciati la maggior parte dei “tormentoni estivi”.

Nella lunga hit parade, uscita dal Festivalbar – che ha lanciato, oltre a tantissimi cantanti, anche numerosi presentatori: da Gerry Scotti a Fiorello, da Alessia Marcuzzi ad Amadeus, a Michelle Hunziker -, ci sono i più bei nomi del panorama della musica leggera italiana e internazionale. La storia televisiva è cominciata, nel 1967, con la vittoria di Rocky Roberts e la sua “Stasera mi butto”, e poi Lucio Battisti con “Acqua azzurra, acqua chiara” (1969) e “Fiori rosa fiori di pesco (1970) fino a Claudio Baglioni che conquistò il successo, nel 1974, con “E tu...”.





Nell'albo d'oro della manifestazione estiva troviamo anche Umberto Tozzi (“Ti amo”, 1977 e “Io muoio di te”, 1994), Vasco Rossi (“Bollicine”, 1983 ma anche “Io no”, 1998, e “Ti prendo e ti porto via, 2001), Eros Ramazzotti (“Più bella cosa”, 1996, e “Un'emozione per sempre”, 2003) e addirittura Gino Paoli (“Quattro amici”, 1991).





Ogni decennio viene scandito da canzoni che, ascoltate anche adesso, non perdono la loro forza: come “We Shall Dance” di Demis Roussos (1971), “Piccolo uomo” (1972) e “Minuetto” (1973) di Mia Martini, “Non si può morire dentro” di Gianni Bella (1976), “Tu sei l'unica donna per me” di Alan Sorrenti (1979), “Donatella” di Rettore (1981), “Non sono una signora” di Loredana Bertè (1982), “Fotoromanza” di Gianna Nannini (1984), “Ti pretendo” di Raf (1989) e, sempre di Raf, “Battito animale” (1993), per arrivare a “Un raggio di sole” di Jovanotti (1999) e “Happy hour” di Ligabue (2006), che trionfò anche nel 2002 con “Tutti vogliono viaggiare in prima”.

Ma Festivalbar si coniuga decisamente con l'estate: sole, mare, belle ragazze e tanta musica. E, negli anni Ottanta, soprattutto dance. Così non possiamo dimenticare canzoni che sono diventate tormentoni: “L'estate sta finendo” dei Righeira (1985), “Run to me” di Tracy Spencer (1986), “Dance dance dance” di Spagna (1987), “Sotto questo sole” di Francesco Baccini con i Ladri di Biciclette (1990), “Mare mare” di Luca Carboni (1992), “Tieni il tempo” degli 883 (1995), “Qualcosa di grande” dei Lunàpop (2000) e “Parlami d'amore” dei Negramaro (2007).





Tra i grandi protagonisti del Festivalbar c'è anche il cantante parmigiano Scialpi, che vince il Discoverde, riservato ai giovani, nel 1983 con “Rocking Rolling”, e conquista il successo finale nel 1988 grazie a “Pregherei” insieme a Scarlett.





Infine un capitolo a parte meritano quegli artisti che hanno avuto nel Festivalbar il loro trampolino di lancio: pensiamo ad Al Bano nel 1967 quando si impose all'attenzione del grande pubblico con “Nel sole”. O a Giuni Russo, nel 1982, con “Un'estate al mare”; a Ligabue, nel 1990, con “Balliamo sul mondo”; Alex Britti, nel 1999, con “Mi piaci”; Tiziano Ferro, nel 2002, con “Rosso relativo”; a Le Vibrazioni, nel 2003, con “In una notte d'estate”; ai Negramaro, nel 2005, con “Estate”; per finire con gli Zero Assoluto, nel 2006, con “Sei parte di me”. O a chi, invece, sono bastate “Tre parole” per avere successo come Valeria Rossi nel 2001.

Dal 2007 il juke-box del Festivalbar è finito in un magazzino e così l'idea vincente di Vittorio Salvetti festeggia un po' mestamente i 50 anni. Ma la musica italiana non dimenticherà mai quegli anni in cui le piazze d'Italia e l'Arena di Verona si riempivano per ascoltare – rigorosamente in playback, poi dal 2002 dal vivo – una compilation di artisti da far invidia al Festival di Sanremo. Era la nostra colonna sonora dell'estate.