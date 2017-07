Torniamo nei favolosi anni '60 con Il Cantagiro

Un falò sulla spiaggia, il suono della chitarra e tanti giovani che si divertono. Nel bar del bagno un juke-box manda, a tutto volume, le canzoni dell'estate. La cartolina arriva dagli anni Sessanta quando il Cantagiro prima e il Disco per l'estate poi indirizzavano i gusti musicali di una gioventù allegra e spensierata. Poi arriverà anche il Festivalbar.

In questo nostro viaggio nel tempo in tre puntate (questa è la seconda puntata, sabato prossimo l'ultima) vogliamo portare il nostro lettore in quella stagione, facendogli scoprire anche personaggi che, al loro debutto, vennero bocciati ma successivamente si presero una clamorosa rivincita. E dopo "Un disco per l'estate" riscopriamo "Il Cantagiro".

Un discorso diverso da quello di Un disco per l'estate merita il Cantagiro, nato nelle piazze e poi finito in televisione. La formula presa a modello da Ezio Radaelli era quella del Giro d'Italia: una manifestazione canora a tappe con serate nelle città toccate dalla carovana e un appuntamento finale che si tenne, per diversi anni, a Fiuggi e successivamente anche a Recoaro Terme.

Tra i meriti del Cantagiro c'è stato soprattutto quello di avvicinare i cantanti alla gente comune: soprattutto nel Meridione, i big dell'epoca furono sottoposti a veri e propri bagni di folla. Era un'Italia più genuina e verace, con meno problemi, ma sempre molto sanguigna. Al Cantagiro partecipavano tutti i cantanti più famosi: la prima edizione si tenne nel 1962, poi negli anni Novanta ci fu il nuovo Cantagiro e infine, dal 2005 al 2013, una manifestazione, completamente diversa, con patron Enzo De Carlo.

Noi, invece, ci vogliamo occupare soprattutto degli anni Sessanta e Settanta, il periodo d'oro con Adriano Celentano, che vinse la prima edizione, Gianni Morandi (i trionfi nel 1964 e 1966 con «In ginocchio da te» e «Notte di Ferragosto»), Rita Pavone, Massimo Ranieri, l'Equipe 84, Caterina Caselli. Tra i tanti protagonisti delle diverse edizioni del Cantagiro anche Lucio Battisti, che nel 1968 portò al successo «Balla Linda» e un anno dopo «Acqua azzurra, acqua chiara», vero tormentone di quell'estate, che vinse il Festivalbar e fu terzo al Cantagiro.