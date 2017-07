I dati dell'Istat parlano chiaro: è una categoria in via di estinzione. Ma come vivono le casalinghe di Parma? Leggi le storie di chi accudisce la casa da oltre sessant'anni, di chi ha fatto una scelta di vita per crescere un figlio e di chi si vergogna di ammettere di fare lavori domestici. Non manca il parere dell'esperto.