Cheesecake ai lamponi semifreddo o gelato?

Ok, volete restare lontano dal forno? Anche perché ultimamente pare proprio di viverci in un forno! Vi accontento subito. Le cheesecake sono da sempre uno dei miei dolci preferiti tant'è che d’estate le preparo spesso anche per la soddisfazione di vederle cambiare colore a seconda della frutta che uso.

INGREDIENTI

per 4 persone

PER LA BASE:

● gr 120 biscotti secchi

● gr 80 mandorle senza pelle

● gr 100 burro

PER LA FARCIA:

● gr 250 mascarpone

● gr 250 ricotta

● gr 150 zucchero

● gr 100 mirtilli

● 1 bicchierino di limoncino

● 3 fogli di gelatina

PER LA SALSA COPRENTE:

● gr 100 mirtilli

● gr 40 zucchero

● poco limoncino

COSTO DEL PIATTO:

● 12,00 €

PREPARAZIONE

Frulliamo i biscotti e le mandorle riducendole a farina, sciogliamo il burro e lo mescoliamo alla polvere. Foderiamo uno stampo di cm 24 con la pellicola trasparente e versiamo il composto, livelliamo e poniamo in frigorifero per 30 minuti. Ammolliamo la gelatina in acqua fredda. Prepariamo la farcia mescolando la ricotta, il mascarpone e lo zucchero. Frulliamo i mirtilli, strizziamo la gelatina e la sciogliamo in un bicchierino di limoncino bollente e incorporiamo il tutto alla farcia che verseremo sulla base dei biscotti. Poniamo in frigorifero per 6 ore. Io ho voluto provare anche a congelarla per avere una cheesecake gelato e devo dire che il risultato è ottimo. Sembrava un gelato biscotto. Provate le due versioni, dopo l’assaggio, quello che resta mettetelo in freezer. Per la salsa poniamo i mirtilli in un pentolino con lo zucchero e poco limoncino e a fuoco basso facciamo bollire per 10 minuti. Lasciamo intiepidire e lo versiamo sulla cheesecake. A piacimento si può cospargere di mandorle frullate. Al momento di servire basta sollevare la pellicola, toglierla e posizionare il dolce sul piatto di portata.