Alluvione, ecco come ottenere i fondi

Con una delibera della giunta regionale approvata il 10 luglio scorso sono state approvate la direttiva e la relativa modulistica necessarie per la presentazione da parte dei cittadini delle domande per la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 2013 al 2015 sul territorio regionale, fra cui è compresa anche l'alluvione del Baganza a Parma del 2014

Il documento è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione mercoledì e da ieri le domande possono essere presentate con termine ultimo fissato al 4 settembre da tutti coloro che avevano presentato la cosiddetta scheda C «Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive».

La modulistica consultabile sul sito dell’agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ed è scaricabile al link: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-calamitosi-dal-2013-al-2015-contributi-per-le-attivita-produttive-delibera-di-giunta-n-1021-2017

L'invito è a tutti gli interessati a leggere la direttiva e il relativo allegato in cui si spiegano i «Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive«, allo scopo di verificare i criteri di ammissibilità e il materiale da produrre per ottenere i rimborsi. La Regione ricorda che è stata individuata come struttura organizzativa per l’istruttoria delle domande di contributo, l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile che si avvarrà del supporto della società Ervet, Emilia-Romagna valorizzazione economica territorio.

Le domande non dovranno essere, quindi, consegnate al Comune, ma dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nella delibera della giunta regionale. L’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, entro 60 giorni successivi al 4 settembre provvederà tramite l'Ervet all’istruttoria ed ai controlli a campione interagendo, qualora necessario, con le amministrazioni comunali. Sulla base delle risorse effettivamente disponibili si provvederà a quantificare il contributo massimo concedibile per ciascuna domanda, trasmettendo al Dipartimento di protezione civile la tabella riepilogativa delle domande accolte e dei relativi importi. Successivamente, una delibera del Consiglio dei ministri provvederà alla determinazione degli importi autorizzabili per l’effettiva attivazione delle procedure di erogazione.

I contributi saranno erogati attraverso un meccanismo, già operativo anche per l’erogazione dei contributi ai soggetti privati che prevede la collaborazione di Abi e Cassa depositi e prestiti, per il tramite degli istituti di credito presenti sul territorio che aderiranno a un'apposita convenzione.