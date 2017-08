Parmagiornoenotte quest'anno non va in ferie e rimane con voi per tutto agosto, sempre al giovedì in edicola con la Gazzetta. Questa settimana, in copertina con la foto di Miss Parma 2017 Lorena Randazzo, «In vacanza con stile»: la moda in, la moda out con i consigli di Nicole Fouqué. Ma anche le cose da non fare, per non essere di cattivo gusto. Ricca l'agenda con aperitivi, concerti e feste tutte da ballare. Non mancano le foto delle vostre serate più belle. E se volete pubblicare le immagini delle vostre feste inviatele a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net