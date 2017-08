Il mio fantozziano match di tennis dalle 13 alle 15

Bollini rossi, termometri infuocati, temperature africane. E' uno dei giorni più caldi dell'anno, forse del secolo - dicono alla tivvù - magari pure del millennio, per quel che ne sappiamo. Roba da Armageddon.

Ma mentre eserciti accaldati in preda ai miraggi intasano il Pronto Soccorso in tutta Italia e le agenzie titolano «Roma come Abu Dhabi» - che suona un po' da colossal di Cinecittà - mi aspetta immobile e silenzioso sotto il solleone il campo 3, ore 13.15. Il campo 3 è un rettangolo in terra rossa in quell'angolo di Eden appoggiato appena sopra la pianura padana che è il Circolo Cabriolo, fra Fidenza e Tabiano. E' obiettivamente fantozziano un singolo di tennis a 40 gradi e infatti prima di uscire dalla redazione i colleghi chiedono di lasciare una foto. Non si sa mai...

In realtà per il momento non ho alcuna intenzione di finire «nell'ultima pagina della Gazzetta» - come si dice da queste parti - per cui armato di rituale gesto apotropaico, bottigliette d'acqua fresca e un paio di banane tanto per tenere su il potassio vado a sfidare Pierugo, il compagno di mille sfide. Quello che vince (quasi) sempre. Il termometro in auto dice 38° e qualche dubbio - passati i cinquanta - che i colleghi non avessero poi tutti i torti ti assale. Ma sono fermamente intenzionato a tornare vivo e restare - per questa volta - in prima pagina.

Però con il termometro che continua a salire (ahi, siamo a 39°) cominci amleticamente a chiederti chi te lo fa fare. In fondo mica è un torneo, non c'è in palio niente e il livello dello spettacolo tende più verso Fantozzi che verso Federer. Però: vuoi mettere la soddisfazione di assecondare la propria passione proprio quando gli eredi di Bernacca snocciolano il rosario dei luoghi comuni radiotelevisivi, tipo non uscire nelle ore calde, bere tanta acqua e mangiare frutta? Sai che scoop.

La scena è da mezzogiorno di fuoco: siamo io, lui e la terra che sembra più arsa che rossa sotto il sole a picco. L'ultimo bollettino uscendo dall'auto ha sentenziato 40° però c'è quel filo d'aria (d'accordo, calda come un phon nel bagno dell'albergo) che fa passare la paura. Riscaldamento veloce, poi è subito partita. La maglietta dopo 5 minuti è un mocho vileda ma con la coda dell'occhio scorgo due bipedi su un altro campo: se non è un miraggio significa che non sono l'unico pazzo in circolazione.

Il primo servizio è mio e in testa riecheggia Filini («Fantozzi batti lei») perché nel frattempo anche le cicale fiaccate dalla calura si sono zittite e l'unico suono che squarcia il bollore è il «toc» secco dei colpi. Caldo o non caldo porto a casa il primo set: il segreto? Testa bagnata, bottiglietta ai cambi campo dove si incrociano sguardi inebetiti, e tanta concetrazione. Mia madre probabilmente la chiamerebbe incoscienza, ma fa lo stesso.

Pier ha già cambiato maglietta due volte, c'è un'arsura africana anche se confesso di avere almeno un paio di ricordi peggiori: un'estate nell'afa in città da bambino e una sortita a Singapore dove sognavo di avere le branchie.

Ma non distraiamoci: il dramma è che perdo il secondo e pure il terzo set in due ore e dieci minuti, una maratona ai limiti del ricovero coatto (per disturbi mentali, mica per crampi). La colpa però non è del caldo - o sono così rintronato da non accorgermi che è proprio quello? - piuttosto sono io che sparacchio malamente quando l'avversario ormai disciolto accorcia i colpi. Chissenefrega dei set: ho vinto comunque perché la sfida è con sé stessi. La mia - da tre anni - si chiama tennis, ma ognuno ha il suo feticcio, la piscina, la corsa, il trekking, la cucina. Sempre e comunque. Anche se Parma sembra l'Arizona e il caldo si fa insopportabile.

A sentire gli esperti mi sarei dovuto rinchiudere in casa abbarbicato al condizionatore prendendo appunti su come combattere Lucifero, Caronte o come accidente si chiama l'ultima ondata di calore (quando era piccolo si diceva caldo e basta). E invece ho preso a racchettate il caldo, salito a un imbarazzante 41 gradi quando riapro la macchina. E sono sopravvissuto al campo 3.