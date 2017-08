L'agenda del weekend in pillole: cosa fare

Da non perdere questo fine settimana

1) IL FASCINO SENZA TEMPO DELLE TRADIZIONI AGRICOLE: La Fiera agricola

di San Quirico va a braccetto con la Sagra di Trecasali: prove con le

tecniche più moderne ma anche dimostrazioni <vintage>. Cene tipiche e

tanta musica dal vivo da venerdì fino a martedì prossimo. Intanto a

Gattatico torna la 34esima edizione della Festa del grano che ogni anno

attrae buongustai, provetti ballerini e appassionati di antichi mestieri.

2) LA SERATA DELL'ANOLINO: Il principe delle nostre tavole, l'anolino,

sfida l'anticiclone <Lucifero> e c'è da giurare che vincerà.

Appuntamento sabato sera a San Prospero.

3) <RIDER'S NIGHT>: La campionessa Kiara Fontanesi sarà la madrina della

terza edizione della kermesse (da venerdì a domenica a Bore). Grandi

ospiti e esibizioni mozzafiato

4) CAVALLO BARDIGIANO: Tutto è pronto per la tradizionale mostra

nazionale del cavallo bardigiano, che si terrà sabato e domenica a Lago

Monti di Bardi e che quest’anno celebrerà la 43° edizione.

5) UN TUFFO NEL MEDIOEVO: Riavvolgere le lancette del tempo? Si può. La

quarantennale Sagra del Suffragio di San Vitale Baganza torna sabato e

domenica in una due giorni dedicata alla vita di corte tra esibizioni,

laboratori, spettacoli e buona cucina.

Chi è in vacanza in Versilia potrà godere della manifestazione medievale

prevista domani e domenica nel centro storico di Pietrasanta.

Infine, per gli appassionati di rievocazioni storiche, segnaliamo le

visite guidate in costume a Torrechiara e quella notturna animata da

«tableaux vivants» alla Fortezza di Bardi.