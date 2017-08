L'attuale rosa del Parma è in sovrannumero e non è un'impressione: ci sono 25 giocatori nati dopo il 1994 e ce ne possono essere, da regolamento, solo 18. Ecco perché oltre che cercare l'attaccante che ancora manca all'appello, in queste settimane il diesse Faggiano dovrà riuscire a cedere diversi elementi.