Le vacanze, il tempo e la nostra libertà

Le vacanze estive non sono più quelle di un tempo, quando il 31 luglio chiudeva la Fiat e sulle autostrade si riversava quello che i telegiornali chiamavano «il tradizionale esodo». Le città si svuotavano, per chi restava era un'impresa trovare un tabaccaio o una farmacia aperta. Oggi si va in vacanza molto più spesso, ma per periodi più brevi; le città d'agosto non sono più deserte.

Tuttavia, questo è il weekend in cui la maggioranza degli italiani parte per le vacanze. “Vacanza” ha nel suo significato etimologico il termine “vuoto”, ma anche “libero”. “Vacare” significa “essere vuoto”, ma pure “essere libero”. Le vacanze sono, in effetti, il periodo del “tempo libero” per eccellenza. Ma che cos'è il tempo? E che cosa vuol dire “libero”?

Sant'Agostino diceva: «Io so che cos'è il tempo, ma quando me lo chiedono non so spiegarlo». Noi abbiamo, del tempo, esperienze emozionali diverse. Quando eravamo bambini, il tempo ci sembrava lentissimo. Nell'età dello stupore e della scoperta di tutto, le giornate e perfino le ore erano interminabili. Guardavamo ai vecchi come qualcosa che non ci riguardava e che in un certo senso non ci avrebbe mai riguardato: la sensazione di avere tutta la vita davanti dilatava il tempo, lo faceva percepire come qualcosa di simile all'eternità, anzi l'eternità stessa ci appariva come un'evidenza che stavamo già vivendo. E però di ogni attimo, di ogni istante di quel tempo che ci pareva così lento da poterne disporre in sovrabbondanza, non sprecavamo nulla: perfino la solitudine veniva riempita e vissuta, magari per dare una forma e un'anima a una nuvola, o per osservare una natura che non davamo ancora per scontata. Con il passare degli anni, abbiamo imparato a fare i conti con il trascorrere del tempo, con il passare di persone e cose che prima ci apparivano come sospese nell'infinito, senza inizio e senza fine; e abbiamo, di conseguenza, fatto i conti con la prospettiva della morte, e sempre di conseguenza con la domanda - anzi con l'esigenza - di un senso a questo nostro vivere.

Oggi il tempo non ci pare più lento ma veloce e breve, sempre più breve. Viviamo come sottomessi allo scandire degli anni, dei mesi, dei giorni, delle ore. Programmando le cose da fare, ci illudiamo di possedere il tempo, ma è il tempo che possiede noi, che ci comanda, che ci detta l'agenda della giornata, che ci costringe a organizzarci per fare quello che ci è richiesto di fare. «L'orologio, per certi versi, è uno strumento persecutore», ha detto una volta Ermanno Olmi. Nella civiltà di oggi, anche il vecchio detto «ingannare il tempo» si è perduto, perché il tempo non si lascia ingannare. Noi dallo scorrere del tempo siamo quasi ingabbiati, cioè senza libertà.

Godiamoci, allora, la vacanza che arriva, e che è, per definizione, il momento del “tempo libero”. È dunque un momento in cui entra in gioco la nostra libertà: siamo noi, e solo noi, a decidere come vivremo questo tempo. Per questo, la vacanza in un certo senso ci definisce, perché a seconda di come decideremo di trascorrerla si capirà qual è il nostro desiderio. Nell'attesa, se possibile, di riuscire tutti a vivere poi anche il tempo ordinario in modo meno folle, meno condizionato da schiavitù che, in buona parte, ci siamo inflitti noi. Di riuscire, in definitiva, a vivere la vita. Buone vacanze a tutti.