Supershow delle stelle cadenti, atteso stanotte il picco

Supershow delle stelle cadenti, atteso il picco: la pioggia di meteore diventa più intesa a partire dalle prime ore della serata di oggi 12, fino all’alba del 13 agosto, nuvole permettendo. Sul canale Scienza e Tecnica è prevista l’osservazione in diretta con il Virtual Telescope, a partire dalla ore 22,00. Le meteore di agosto, chiamate Perseidi e anche lacrime di San Lorenzo, sono tradizionalmente collegate alla notte del 10 agosto dedicata al santo, ma il picco di attività in realtà ha luogo un paio di giorni più tardi. Per fortuna, «rispetto al 10 agosto la luna sarà meno invadente durante il picco delle stelle cadenti» ha rilevato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. Generalmente si possono vedere in media fino a 100 meteore per ora, a patto di osservare nella seconda parte della notte. Tuttavia la luce della luna, ha detto l’astrofisico, sebbene meno ingombrante rispetto ai giorni scorsi, potrebbe disturbare e farne vedere 50 all’ora. Idealmente, le osservazioni, ha aggiunto, vanno condotte da un luogo buio, poichè la luce artificiale abbatte drasticamente il numero di meteore visibili. Non sono necessari telescopi o altri dispositivi, poichè l'occhio nudo è senza dubbio ideale per cogliere le improvvise scie luminose, grazie alla visione panoramica naturale. Lo sciame delle Perseidi è originato dalla nube di polveri 'seminatà dal cometa Swift-Tuttle, lungo il proprio percorso attorno al Sole e viene chiamato così perchè sembra scaturire dalla costellazione di Perseo. Il fenomeno si verifica proprio quando la Terra passa in prossimità dell’incrocio tra la sua orbita e quella della cometa, 'tuffandosì così nella nube di polveri. «Questi grani di polvere - ha spiegato Masi - penetrando a gran velocità nell’atmosfera terrestre, bruciano per attrito, lasciando così nel cielo la caratteristica scia»