Parroci, si cambia. Dalla città alla montagna: le nomine del vescovo

Cambiamenti importanti, dalla città alla provincia. Parroci "storici" che saluteranno le loro comunità, ed altri che si apprestano a vivere nuove esperienze da guide spirituali. Come da tradizione, in occasione della ricorrenza della Assunzione della Beata Vergine Maria, il Vescovo di Parma Enrico Solmi ha reso noti i decreti di nomina relativi a parrocchie e Nuove Parrocchie della diocesi di Parma.

Per quanto riguarda la città, dopo tantissimi anni alla guida della parrocchia del Beato A.C. Ferrari e come amministratore parrocchiale di Paradigna, Ugozzolo, Pedrignano, don Fausto Mora diventerà parroco di Basilicagoiano in sostituzione di don Rinaldo Rosa. Al suo posto in veste di moderatore, don Giovanni Pezzani, finora vicerettore del Seminario vescovile e attuale viceassistente dell’Azione Cattolica.

La parrocchia di S. Evasio in Parma facente parte della Nuova Parrocchia di Buon Pastore, S. Evasio, Fraore, S. Pancrazio, Vicofertile, Vigolante, finora amministrata da don Augusto Fontana, l'ultimo dei preti-operai parmigiani, è affidata alla cura pastorale di don Valerio Cagna.

Nella parrocchia della SS.ma Annunziata, facente parte della Nuova Parrocchia di S. Croce, S. Giuseppe, SS. Annunziata, viene nominato parroco fra Pedro Alberto Pineda Serruto in sostituzione di fra Valentino Menegatti.



La Nuova Parrocchia di Corniglio, comprendente le parrocchie di Corniglio, Agna, Villula, Ballone, Grammatica, Vestana, Graiana, Roccaferrara, Marra, Canetolo, Bosco, Mossale, Sesta, è affidata alla cura pastorale di padre Orlando Ruiz Mesa, già amministratore parrocchiale di S. Michele Tiorre. Da Corniglio parte dunque don Waldemar Pierozek, diretto alla Nuova Parrocchia di Solignano e diventa parroco di Ghiare, Lozzola e Pietramogolana.



La parrocchia di Pontetaro, facente parte della Nuova Parrocchia di Noceto, Cella, Costamezzana, Pontetaro e Sanguinaro, è affidata alla cura pastorale di don Romano Quagliotti, finora vicario parrocchiale di Noceto, che ne diventa parroco.

La Nuova Parrocchia di Marano, comprendente le parrocchie di Marano e Malandriano, è affidata alla cura pastorale di don Nicola Liveri, fino a oggi vicario parrocchiale di S. Leonardo in Parma, che ne diventa parroco e moderatore.





A Langhirano viene nominato parroco e moderatore della Nuova Parrocchia padre Aldo Nespoli, in sostituzione di padre Angelo Riva.

Nella Nuova Parrocchia di Corcagnano, comprendente le parrocchie di Corcagnano, Carignano, Vigatto, Gaione, S. Ruffino, Alberi, viene nominato Moderatore don Raffaele Mazzolini in sostituzione di don Giuseppe Fadani.

Nella Nuova Parrocchia di Varano de’ Melegari viene nominato vicario parrocchiale e collaboratore pastorale don Jaroslaw Marek Wypchlo, fino a oggi vicario parrocchiale di Medesano.



Altri provvedimenti di nomina verranno resi noti prossimamente.