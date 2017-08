Attacco in Finlandia: un morto e 8 feriti

Il bilancio dell’attacco a Turku, in Finlandia, sarebbe fermo a 1 morto e 8 feriti. Lo riporta Fontanka citando l’agenzia STT. Il primario dell’ospedale centrale della cittadina finlandese ha dichiarato che «otto persone sono state ricoverate» e che i pazienti «si trovano in sala operatoria». «Le loro condizioni - ha aggiunto - sembra che si stiano stabilizzando».

La polizia finlandese ha sparato alle gambe ad un uomo che ha accoltellato diverse persone nella città di Turku. L’attentatore è stato arrestato. Lo scrive la Bbc online.

«Erano in tre, correvano in mezzo alla strada e gridavano Allahu Akbar": lo scrive la tv svedese Yle citando testimoni a Turku, nella Finlandia occidentale, dove diverse persone sono state ferite a colpi di coltello in centro.

Stando ai testimoni oculari, l’assalitore o gli assalitori avrebbero attaccato diverse persone nella piazza del mercato di Puutori con un grande coltello e fra di queste ci sarebbe anche una donna che stava spingendo la carrozzina. La polizia non ha ancora dato un bilancio ufficiale delle vittime.