I terroristi di ieri e quelli di oggi

E' morta di cancro, a 40 anni, Antonia Custra, figlia del vicebrigadiere di polizia Antonio Custra, ucciso il 14 maggio 1977 in via De Amicis a Milano durante una manifestazione degli autonomi. A Custra, chiamato erroneamente per oltre trent'anni Custrà (ci volle il libro di Mario Calabresi «Spingendo la notte più in là» per correggere il più longevo dei refusi), è legata l'immagine simbolo degli anni di piombo: quella che ritrae un giovane con il volto coperto da un passamontagna, le gambe divaricate per mantenere l'equilibrio, le mani congiunte per impugnare una pistola.

Quel giovane era Giuseppe Memeo, allora diciottenne e al battesimo del fuoco. A uccidere Custra non fu però lui, bensì Mario Ferrandi detto “coniglio”, smascherato solo dodici anni più tardi grazie a un'altra foto. Tuttavia, lo scatto che fece il giro del mondo, e che alzò il velo dell'ipocrisia sui «bravi ragazzi democratici che manifestano», fu quella appunto che ritraeva Memeo, e che fu pubblicata il giorno dopo - in prima pagina e con il massimo rilievo - dal Corriere d'Informazione. A consegnare alla storia quell'istante era stato un giovane e coraggioso fotografo dilettante, Paolo Pedrizzetti.

Si incrociano tanti tragici destini, in quella foto. Antonio Custra, quando fu ucciso, aveva 22 anni e una moglie incinta di una bambina: Antonia appunto. Paolo Pedrizzetti è scomparso nel dicembre del 2013, a 66 anni, in un assurdo incidente: è caduto insieme con la moglie dal balcone di casa, al settimo piano, mentre metteva le luminarie di Natale. Ma, neppure troppo nascosta, in questa storia c'è anche la prova di come l'uomo possa toccare, oltre al fondo, anche le vette più alte. C'è intanto il coraggio di Pedrizzetti, il quale sfidò le minacce degli autonomi (che conosceva bene) e consegnò il rullino alla polizia. E poi c'è la capacità di perdono e di pentimento.

Quando si scoprì l'identità dell'assassino, Antonia disse: «Finalmente ho un nome da odiare». Ferrandi rispose: «Sono pronto. È terrificante e uno schiaffo violentissimo, durissimo. Ma non voglio attenuarlo». Da allora, i due non smisero mai di scriversi; quindi si incontrarono, infine andarono insieme in via De Amicis. «Gli dovevo far coraggio io, sembrava una persona morta dentro», ha detto Antonia, la quale ha dato parere favorevole alla riabilitazione di Ferrandi, scrivendo ai giudici: «So che i terroristi non hanno ucciso per soldi, o per un tornaconto, ma per ideali sbagliati. Non voglio più odiare, so che alcuni sono cambiati davvero».

I brigatisti rossi e i loro affini pensavano di agire per un ideale di giustizia, ma hanno ucciso e non hanno alcuna scusante. Era sbagliato anche il fine politico che perseguivano. Ma essi erano comunque figli di un'umanità, di una cultura e di una civiltà diversa da quella dei terroristi di oggi. Per i demoni che massacrano bambini sotto le ruote di un furgone, in nome di un dio che ha lasciato scritto di sgozzare gli infedeli, è difficile pensare a un riscatto, a una redenzione.

