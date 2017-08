Paurosa caduta in moto per un centauro che percorreva l'A1 in direzione MIlano. All'altezza del bivio con l'A15 ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato sull'asfalto. Per consentire i soccorsi e i rilievi si sono formate 5 km di coda.

Il motociclista avrebbe riportato fortunatamente ferite non gravi.